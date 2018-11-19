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فن

نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية لافتة.. صور

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 08:52 ص
شروق إبراهيم
خطفت الفنانة نادية الجندي أنظار الحضور، في ختام المهرجان القومي للسينما، الذي أقيم مساء أمس، بإطلالة سوداء لافتة، أبرزت أناقتها، وقدرتها في المحافظة على شبابها.

واختتم المهرجان القومي للسينما المصرية فعالياته أمس بتكريم كل من حسين فهمى، ونادية الجندي، ومدير التصوير محمود عبد السميع، والمونتيرة عنايات السايس، والناقد والمخرج سيد سعيد وعميد منسقي المناظر محمود المغربي وعميد المصورين الفوتوغرافيين محمد بكر، وسلمتهم وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم دروع تكريمهم بحضور الدكتور سمير سيف رئيس المهرجان.

ضمت لجنـة تحكيم الأفـلام الروائيـة الطويلـة كلًا من المخرج محمـد عبد العزيـز "رئيسًا"، وعضوية كل من الفنانة سهير المرشدي، المخرج والناقد أحمد عاطف، المونتيرة د. منى الصبان، مديرة التصوير نانسى عبد الفتاح، المؤلف الموسيقى تامر كروان، مهندس الديكور يحيى علام.
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