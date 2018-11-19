مسئول كوري جنوبي: لم نتوصل لاتفاق مع أمريكا

يشار إلى أن هذه كانت الجولة التاسعة من المفاوضات بين الجانبين، حيث من المقرر أن ينقضي الاتفاق الحالي بين واشنطن وسول بشأن القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، والذي دخل حيز النفاذ في عام 2004، بنهاية العام الجاري.







قال مصدر مسئول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إن بلاده لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تقاسم تكاليف القوات الأمريكية الموجودة في كوريا الجنوبية.ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المصدر، الذي لم يكشف عن هويته، قوله "لقد تم إحراز بعض التقدم، غير أن اتفاقا نهائيا لم يتم التوصل إليه".يذكر أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة فشلا في التوصل لاتفاق على تقاسم تكاليف القوات الأمريكية المتمركزة في شبه الجزيرة الكورية، خلال المفاوضات الرسمية بينهما الأسبوع الماضي.وكان دبلوماسيون رفيعو المستوى، ممثلون عن الجانبين، قد أجروا محادثات استمرت ثلاثة أيام من أجل التوصل لاتفاق التدابير الخاصة بين البلدين، من أجل تحديد حجم مساهمة سول المالية في تكاليف القوات الأمريكية في الشطر الجنوبي؛ وقوامها 18 ألفا و500.ويخطط الطرفان لإجراء جولة مفاوضات أخرى في الشطر الجنوبي، في وقت مبكر من شهر ديسمبر القادم.