وكيل تعليم البحيرة يحيل المدرس المتحرش للتحقيق ويستبعده

شهدت أوساط التربية والتعليم بإدارة بندر دمنهور التعليمية واقعة مؤسفة إثر قيام مدرس رياضيات بإحدى المدارس الابتدائية بالإدارة بالتحرش بأربع تلميذات.



وقرر محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة فور علمه بالواقعة اليوم الاثنين، بنقل "ع. ن" مدرس مادة الرياضيات بإحدى المدارس الابتدائية بإدارة بندر دمنهور، بواقعة التحرش للتحقيق عن طريق الشئون القانونية بديوان المديرية ونقل المدرس للإدارة التعليمية لحين الانتهاء من التحقيقات معه.



وترجع أحداث الواقعة إلى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، الذي تلقى إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، يفيد بأن عددا من أولياء الأمور بإحدى المدارس الابتدائية بالإدارة التعليمية ببندر دمنهور قد حرروا محضرا ضد مدرس رياضيات يدعى "ع. ن"، يتهمونه بالتحرش ببناتهم الأربعة بداخل المدرسة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9273 لسنة 2018 إدارى قسم دمنهور.



قررت نيابة قسم دمنهور، برئاسة أمير الوكيل مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد عاشور المحامى العام لنيابات البحيرة، ضبط وإحضار المدرس للتحقيق معه في الواقعة وطلب تحريات المباحث بقسم شرطة دمنهور.