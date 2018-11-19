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تعليم

زراعة المنيا تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:47 م
صدى البلد
ايمن رياض
أكد الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا أن احتفالية المولد النبوي الشريف هذا العام بجامعة المنيا كانت شاهدة علي الوحدة الوطنية بين طلاب جامعة المنيا بمسلميها ومسيحييها، لنستوحي من هذه الذكرى العطرة ما قدمه المصطفى (صل الله وعليه وسلم) للإنسانية من تعاليم السلام والتعايش والإخاء، ونستلهم من سيرته الشريفة قيم السماحة والوسطية والإعتدال، وذلك بالاحتفالية التي نظمها مكتب رعاية الطلاب بكلية الزراعة أحتفالًا بذكري المولد النبوي،

وشارك في الاحتفالية فريق طلاب من أجل مصر، وشملت الاحتفالية عروضًا للفنون الشعبية والاستعراضية، وفقرات قدمها طلاب الكلية من كورال وأغاني دينية في مدح الرسول، ووطنية في حب مصر، و فقرة خاصة للأنشاد الدينى فى مدح النبي الكريم.

حضر الحفل الدكتور عادل عبدالله عبد الغني عميد كلية زراعة، والدكتور حربي مطاريد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسين عبد الجليل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ووليد عبد القوى مدير عام رعاية الطلاب، وعادل محمد مدير مكتب رعاية الطلاب بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

قدم الدكتور"عادل عبدالله" التهنئة لأبنائه الطلاب بمناسبة المولد النبوي الشريف، مشيدًا بتنظيم هذا الحفل والمشاركة الذاتية للطلاب في إحيائه، وحرص الأخوة الأقباط على المشاركة به ضمن الفريق الرسمى للكورال بالكلية، بتقديمهم فقرات متنوعة وأوبريت غنائي استعراضي "في حب رسول الله"، ليكون نموذجًا يحتذى به طلاب الجامعة.
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