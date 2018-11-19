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رياضة

معتز البطاوي: سيراميكا كليوباترا جاهز لاستئناف الدوري .. ونثق في قدرات لاعبينا

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 08:09 م
معتز البطاوي
معتز البطاوي
عبدالله هشام
قال معتز البطاوي المشرف العام على كرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إن صفوف الفريق باتت مكتملة قبل استئناف مبارياته في دوري الدرجة الثانية.

وأضاف البطاوي "الجهاز الفني بقيادة رمضان السيد بذل مجهودا كبيرا خلال فترة توقف الدوري لمعالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباريات السابقة".

وتابع "نثق في قدرات وإمكانيات اللاعبين على تحقيق طموحنا بالصعود للدوري الممتاز، خاصة وأن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين".

وواصل "فترة توقف الدوري كانت جيدة للغاية، وخضنا خلالها 3 مباريات ودية أمام أبو النمرس وجولدي وطنطا، واستفدنا منها جيدا في علاج بعض الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة وأهمها إنهاء الهجمات بشكل صحيح".

وأوضح البطاوي "لا ننظر إلى نتائج المباريات الودية بقدر ما يهمنا أداء اللاعبين".

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثاني على سلم ترتيب مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية برصيد 17 نقطة.
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