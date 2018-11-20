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ثقافة

مسرح عرائس للأطفال ومسابقات في ثقافة سوهاج

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:49 ص
صدى البلد
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج.

وشملت الفعاليات التي نظمها الفرع، ما يلي:

أولا: أقام قصر الطفل، يوم ثقافى وفنى تضمن عرض مسرح عرائس وسرد قصة هادفة وعرض فانوس سحرى، وعرض وسائل تعليمية إلى جانب محاضرة "لترشيد استهلاك المياة" بالتعاون مع شركة المياه لأطفال مدرسة أولاد نصير الإبتدائية.

ثانيا: استضاف بيت ثقافة المراغة أطفال أكاديمية أكسفورد بالمراغة، وتم عمل يوم ترفيهى تضمن مرسم للأطفال وسرد قصص وعمل أشكال بالصلصال والأستماع لبعض المواهب من الأطفال .

ثالثا: نظم بيت ثقافة شطورة مسابقة معلومات عامة لطلبة مدرسة مؤسسة شطورة الإبتدائية وذلك بمقر المدرسه ، والأستماع لبعض المواهب الشعرية والغنائية للطلبة.

رابعا: نظمت مكتبة الطفل والشباب بجرجا، مسابقة للمعلومات العامة وتوزيع جوائز للفائزين وفقرة مواهب؛ إحتفالا بذكرى المولد النبوى الشريف، وإبراز وأهم الشخصيات فى حياة خاتم المرسلين- عليه الصلاة والسلام-، بهدف توعية رواد المكتبة بمولد الرسول- صلى الله عليه وسلم- والأحداث التى سبقته.
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