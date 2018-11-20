الشرطة الكويتية: سائق تاكسي ألقى بجثة مصريا في الشارع وفر هاربا

أعلنت الشرطة الكويتية أن إدارة المباحث الجنائية، ألقت القبض على سائق تاكسي وافد، ألقى جثة مواطن مصري مطعون بالسكين عدة مرات، أمام مستشفى مبارك، في منطقة الجابرية بمحافظة حولي، مشيرةً إلى أنه فر هاربًا.



وحسبما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية؛ فإن رجال المباحث الكويتية شرعوا في البحث عن سائق التاكسي، وذلك بعدما تقدم أحد شهود العيان ببلاغ يشتمل على لوحة التاكسي إلى الشرطة، وعلى الفور شرعت المباحث في التحقيق في الواقعة.



ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر أمنية، قولها: "أحد المواطنين التقط رقم لوحة التاكسي؛ عندما شاهد صاحبها يرمي الجثة في مكان مظلم عند المستشفى ويفر هاربا".



وقالت مصادر أمنية أخرى لصحيفة "الراي" إنه "بانتقال الأمنيين إلى الموقع؛ تبين أن الجثة ملطخة بالدماء، ويشتبه بأنها تخص وافدا، وأن المعاينة الأولية أوضحت أنه تلقى عدة طعنات، وجار رفع البصمات لمعرفة هويته".



وتابعت المصادر: "تم تسجيل قضية قتل، وجار القيام بالتحريات اللازمة لمعرفة الجاني، وكشفت ملابسات الجريمة".