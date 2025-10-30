وش الخير والسعد.. الحضري يهنئ زوجته بعيد ميلادها

حرص عصام الحضري مدرب حراس مرمي المنتخب الوطنى علي تهنئة زوجته بعيد ميلادها، ونشر عبر حسابه على فيسبوك ، صورة لهما معا، مصحوبة بتعليق: "حبيبتي و زوجتي و بنتي و امي و كل حاجة حلوة في حياتي ووش الخير و السعد عليا ".

وتابع : مهما كتبت أو اتكلمت مش هيكفي اللي جوايا ليكي يا ام ياسين يا شريكة حياتي و عمري كله كل سنة وانتي منورة حياتنا و كل سنة وانتي احلى حاجة في حياتي ربنا ما يحرمني منك و العمر الحلو كله ليكي يا حبيبتي ".









وكان قد كشف نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر عصام الحضري عن تصريحات مثيرة بشأن البرتغالي مانويل جوزيه.

وقال عصام الحضري في تصريحات إذاعية :مانويل جوزيه كان بيشتمني بالبرتغالي وأنا كنت باشتمه بالمصري.. وتقبلت قرار سحب شارة الكابتن لأني كنت عايز "البطولات والتاريخ"”.