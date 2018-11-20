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أخبار البلد

العصار يشهد مع سفيرة سلوفينيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة.. صور

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 10:14 ص
صدى البلد
كريم الخطيب
استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السفيرة تيانا ميسكوفا سفير جمهورية سلوفينيا بالقاهرة والوفد المرافق لها، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي وقد شهدا الطرفان توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "اسكرا" السلوفينية للتعاون فى مجال تنفيذ مشروعات البنية التحتية لأنظمة توزيع الطاقة.

وأكد "العصار" على رغبة الوزارة فى التعاون المُشترك مع جمهورية سلوفينيا على نحو يلبي المصالح المُشتركة للجانبين وعلى أهمية الاستفادة من الخبرة السلوفينية المُتميزة في العديد من المجالات الصناعية الحديثة ، مضيفًا أن مذكرة التفاهم تهدف الى الاستفادة من خبرة شركة "اسكرا" فى مجالات الطاقة والخدمات اللوجيستية المكملة لها ونقل المعرفة والخبرة فى مجال تصنيع الأجهزة والمعدات التى تخدم مشاريع توفير الطاقة الكهربائية إلى شركات الإنتاج الحربي . 

من جانبها أكدت سفيرة سلوفينيا أهمية التعاون مع شركات الإنتاج الحربي نظرا لجودة وتميز مُنتجاتها وما وصلت إليه من إمكانيات تكنولوجية وصناعية وفقا لمعايير الجودة العالمية ومُشاركتها في العديد من المشروعات التنموية والقومية التي تشهدها جمهورية مصر العربية في الوقت الحاضر ، الأمر الذى دعا إلى رغبة "اسكرا" فى عقد شراكة مع "الإنتاج الحربي" .

وأعربت عن ثقتها فى نجاح التعاون بين الطرفين لتنفيذ مشروعات قومية وتنموية تخدم كلا الجانبين فى مجالات الطاقة وغيرها من المجالات التى يمكن التعاون فى تنفيذها خاصة وأن شركة "اسكرا" تعمل فى مجالات متعددة يمكن الاستفادة منها بمصر حيث أنها أكبر شركة وطنية فى مجال تنظيم وتدقيق العمليات ، والاتصالات وأنظمة الأمن وأنظمة توزيع الطاقة ، ووسائل النقل والشبكات ، وخطوط الاتصالات ، والسكك الحديدية وحركة المرور على الطرق ، وحلول البرمجيات وقطاع الطاقة والخدمات اللوجيستية .

ودعا "العصار" السفيرة لمشاركة الشركات الدفاعية السلوفينية بالمعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "أيدكس 2018" الذى تنظمة وزارة الدفاع المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والمقام فى مركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2018 ،منوها إلى أن هذا المعرض يعد فرصة هامة للتعرف على إمكانيات الصناعات الدفاعية المصرية على أرض الواقع وعقد شراكات جديدة مع الدول المشاركة فى المعرض.
العصار يشهد مع سفيرة سلوفينيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة.. صور
العصار يشهد مع سفيرة سلوفينيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة.. صور
العصار يشهد مع سفيرة سلوفينيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة.. صور
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العصار يشهد مع سفيرة سلوفينيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة.. صور

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