اليوم.. طلائع الجيش يختتم استعداداته لمواجهة بتروجت بالدوري الممتاز

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش استعداداته، اليوم الثلاثاء، لمواجهة بتروجت غدا الأربعاء فى إطار لقاءات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.





وشهدت الأيام الماضية استعدادات قوية داخل الطلائع من أجل إقامة أفضل إعداد ممكن للمباراة فى ظل الرغبة القوية على تحقيق الفوز والسير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة.



