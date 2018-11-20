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رياضة

اليوم.. طلائع الجيش يختتم استعداداته لمواجهة بتروجت بالدوري الممتاز

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:34 ص
محمد حلمى مدرب طلائع
محمد حلمى مدرب طلائع الجيش
عمرو الحلوانى
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش استعداداته، اليوم الثلاثاء، لمواجهة بتروجت غدا الأربعاء فى إطار لقاءات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.

وشهدت الأيام الماضية استعدادات قوية داخل الطلائع من أجل إقامة أفضل إعداد ممكن للمباراة فى ظل الرغبة القوية على تحقيق الفوز والسير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة.

وطالب محمد حلمى المدير الفنى للطلائع لاعبيه، ببذل أقصى جهد ممكن من أجل الفوز بالمباراة ، خاصة أنها ستقام أمام إحدى الفرق الجيدة والطامح فى الفوز فى أول مباراة لمؤمن سليمان المدير الفنى الجديد له.
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