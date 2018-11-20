فهرية أفغان تحتفل بيوم الطفل العالمي بطريقة طريفة

قضت النجمة التركية فهرية أفغان يوما للاحتفال مع عدد من الأطفال، وذلك بمناسبة يوم الطفل العالمي، أو اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يحتفل به العالم اليوم.



من المعروف أن النجمة التركية فهرية أفغان حامل في الشهر الثالث من زوجها النجم التركي بوراك أوزجفيت وذلك بعد عام واحد من زواجهما.



يذكر أن النجمين التركين يشكلان واحدة من أشهر قصص الحب والزواج في الوسط الفني التركي، كما يتابع قصتهما الملايين من عشاقهما في تركيا والعالم العربي.