بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا حادث تصادم ميكروباص ولودر، أسفر عن وفاة سائق وطفل وإصابة 9 آخرين.



تلقى اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنيا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص كانت متجهة من أسيوط للإسكندرية بلودر في الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز ابوقرقاص بمحافظة المنيا أسفر عن مصرع عبد الناصر كامل عثمان عباس 51 سنة سائق ومقيم قرية ام القصور مركز منفلوط محافظة أسيوط، و الطفل عبد الآخر منصور علي عيد 3 سنوات مقيم الحبالصة مركز القوصية محافظة أسيوط.



بينما أصيبت والدة الطفل اسماء محمد احمد موسى ٤٥ سنة ربة منزل وآخرين "علاء كمال عثمان عباس ٣٩ سنة فلاح ومقيم قرية ام القصور مركز منفلوط محافظة أسيوط و جمال عبد الناصر عثمان عباس ٢٧ سنة فلاح ومقيم قرية ام القصور مركز منفلوط محافظة أسيوط و هاني علي ابو زيد عبد الحفيظ ٢٣ سنة فلاح ومقيم قرية ام القصور مركز منفلوط محافظة أسيوط ، و فاطمة عبد الراضي عبد الناصر ٣٥ سنة ربة منزل ومقيمة قرية جمريس مركز منفلوط محافظة أسيوط و ٤ أبناء لها هم : بسمة محمد فوزي عبد الناصر ١٨ سنة و آية محمد فوزي عبد الناصر ١٦ سنة وأحمد محمد فوزي عبد الناصر ١٠ سنوات و ياسمين محمد فوزي عبد الناصر اقل من شهر.



وقامت سيارة الإسعاف بنقل المصابين لمستشفى المنيا العام ودخولهم قسم الجراحة و حالتهم مستقرة، فيما نقلت الإسعاف الجثث لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة.



وأفاد تقرير الطبيب مفتش صحة المنيا الدكتور هاني اسحق شحاته حدوث الوفاة بسبب كسر بالجمجمة ونزيف حاد بالمخ و فشل في التنفس ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة.



تحرر المحضر رقم ٢٣٣٩٩١جنح مركز ابوقرقاص وتولت النيابة العامة التحقيقات.