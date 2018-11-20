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هاني جمال: كان لدي شغف لنحت تمثال مجدي يعقوب.. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:54 م
النحات هاني جمال
النحات هاني جمال
ندى فتح الله
قال هاني جمال، الفنان التشكيلي والنحات، أنه من الممكن أن يختلف شكل النحت لتمثال ما بين فنان وآخر بسبب اختلاف الرؤية الفنية لكل منهم.

وتابع "جمال" خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم الثلاثاء، أن العمل الفني لأي فنان بمثابة بصمته الخاصة، التي تميزه عن غيره كثيرًا.

وأردف "جمال" أنه يرى الدكتور مجدي يعقوب رمزًا للعطاء، وشخص يستحق التقدير، مشيرًا إلى أنه كان لديه شغف كبير لنحت تمثال تقديرا له على الإنجازات والمساعدات التي يقدمها للبشرية.

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