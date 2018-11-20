كرة نار في سماء تكساس ..فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من مقاطع الفيديو، تظهر لقطات لجسم متوهج أضاء سماء ولاية تكساس الأمريكية .



وبحسب روسيا اليوم، تلقت ناسا وجمعية النيازك الأمريكية نحو 100 تقرير، جاء فيها أن جسما حارقا مضيئا اخترق سماء تكساس ليلا في حوالي الساعة 9:22 مساء.



وأفاد شهود بسماعهم انفجارا بعد دقيقة على رؤية الضوء، أعقبه صدمة قوية واهتزت جدران المنازل على إثره، ويعرض مقطع الفيديو جسما مجهولا يطير بسرعة كبيرة عبر السماء، ويصدر عنه توهج أخضر قبل اختفائه، كما قال بعض الشهود إن الكرة النارية أنتجت ضوءا برتقاليا مصفرا.











