جبران يشارك في اجتماعات منظمة العمل الدولية بجنيف

شارك وزير العمل محمد جبران اليوم الاثنين في أعمال الدورة 355 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المنعقدة في مدينة جنيف خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري، والتي تبحث مجموعة واسعة من الملفات المرتبطة بمستقبل العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية على المستوى الدولي.

وتبدأ الاجتماعات باعتماد محضر الدورة السابقة واستعراض جدول أعمال الدورات المقبلة لمؤتمر العمل الدولي، إلى جانب متابعة مخرجات الدورة 113 لعام 2025 وما تضمنته من مناقشات حول التصدي للاقتصاد غير المنظم وتعزيز الانتقال إلى العمل المنظم، فضلاً عن استعراض ترتيبات انعقاد الدورة 114 للمؤتمر في عام 2026 ومتابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية.

وتشمل المناقشات أيضاً آخر المستجدات المتعلقة بالتحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية ونتائج الاجتماع الثلاثي الخاص بمراجعة أعمال مجلس الإدارة، إضافة إلى تناول دور منظمة العمل الدولية في ظل المتغيرات العالمية متعددة الأطراف.. وتشمل المناقشات أيضاً التطورات الخاصة بمعايير العمل الدولية ...وتأتي مشاركة وزير العمل في هذه الاجتماعات في إطار حرص مصر على دعم دور منظمة العمل الدولية وتعزيز الحوار الاجتماعي والمساهمة في تطوير معايير العمل على المستوى الدولي، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ودعم جهود الدولة في تعزيز العمل اللائق.