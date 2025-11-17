قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زاره وزير الثقافة ورئيس الأوبرا.. تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت
«سلطان ومليكة وليلة» تراقص أمواج دهب.. خيّال من الفيوم يتحول إلى أيقونة سياحية على شواطئ دهب
ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص
«التنمية المحلية» تطلق أول مشروع لدمج النازحين اقتصاديًا وتدريب 300 مسؤول حتى 2027
طالبة جديدة تحصل على 6 درجات زيادة بعد نتيجة الثانوية العامة بـ4 شهور
ياسر جلال يوضح موقفه من الانتقادات على السوشيال ميديا ويقدّم اعتذاره الرسمي|فيديو
في ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك.. حكاية بطل فضح مخططات الإخوان وكشف جريمة التخابر
إبرام صفقات قتالية وأنظمة دفاع جوي.. أهداف زيارة زيلينسكي إلى فرنسا
زيلينسكي يوقع اتفاقية مع فرنسا للحصول على 100 طائرة رافال
لجان حصر قانون الإيجار القديم.. كم ستكون الزيادة بعد التقسيم؟
بنجلادش على صفيح ساخن.. حكم الإعدام ضد الشيخة حسينة يثير غضبًا دوليًا
الأرصاد: أمطار على الإسكندرية ومطروح مع تكاثر السحب المنخفضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جبران يشارك في اجتماعات منظمة العمل الدولية بجنيف

وزير العمل
وزير العمل

شارك وزير العمل محمد جبران اليوم الاثنين في أعمال الدورة 355 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المنعقدة في مدينة جنيف خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري، والتي تبحث مجموعة واسعة من الملفات المرتبطة بمستقبل العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية على المستوى الدولي.

وتبدأ الاجتماعات باعتماد محضر الدورة السابقة واستعراض جدول أعمال الدورات المقبلة لمؤتمر العمل الدولي، إلى جانب متابعة مخرجات الدورة 113 لعام 2025 وما تضمنته من مناقشات حول التصدي للاقتصاد غير المنظم وتعزيز الانتقال إلى العمل المنظم، فضلاً عن استعراض ترتيبات انعقاد الدورة 114 للمؤتمر في عام 2026 ومتابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية.

وتشمل المناقشات أيضاً آخر المستجدات المتعلقة بالتحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية ونتائج الاجتماع الثلاثي الخاص بمراجعة أعمال مجلس الإدارة، إضافة إلى تناول دور منظمة العمل الدولية في ظل المتغيرات العالمية متعددة الأطراف.. وتشمل المناقشات أيضاً التطورات الخاصة بمعايير العمل الدولية ...وتأتي مشاركة وزير العمل في هذه الاجتماعات في إطار حرص مصر على دعم دور منظمة العمل الدولية وتعزيز الحوار الاجتماعي والمساهمة في تطوير معايير العمل على المستوى الدولي، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ودعم جهود الدولة في تعزيز العمل اللائق.

وزير العمل مرتمر العمل الدولي منظمة العمل الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

محمد صبري

بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك بسبب محمد صبري

الزمالك

يا ابنى خلاص إنسي..تريزيجيه يكشف رسالته لحسين الشحات بمباراة الزمالك

ترشيحاتنا

الاسكان

الإسكان: متابعة المشروعات الجارية بالمدن الجديدة

السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية

محمد سعده: مصر تفتح أبوابها لشراكات استثمارية مع الصين وتقدم منصة مثالية للتوسع الإقليمي

اقتصاد مصر

محمد سعدة: مصر تفتح أبوابها لشراكات استثمارية مع الصين وتقدم منصة مثالية للتوسع الإقليمي

بالصور

طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر

إكسيد LX
إكسيد LX
إكسيد LX

ألذ من المطاعم.. طريقة عمل برجر لحم بأسهل طريقة

طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم

مقارنة بين شيفروليه 400 وفورد 400.. محركات القوة

محركات
محركات
محركات

عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها

عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها
عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها
عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها

فيديو

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد