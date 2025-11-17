قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقب قرار حبسه 15 يوما.. الاعترافات الكاملة لقاتل مهندس الإسكندرية
زاره وزير الثقافة ورئيس الأوبرا.. تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت
«سلطان ومليكة وليلة» تراقص أمواج دهب.. خيّال من الفيوم يتحول إلى أيقونة سياحية على شواطئ دهب
ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص
«التنمية المحلية» تطلق أول مشروع لدمج النازحين اقتصاديًا وتدريب 300 مسؤول حتى 2027
طالبة جديدة تحصل على 6 درجات زيادة بعد نتيجة الثانوية العامة بـ4 شهور
ياسر جلال يوضح موقفه من الانتقادات على السوشيال ميديا ويقدّم اعتذاره الرسمي|فيديو
في ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك.. حكاية بطل فضح مخططات الإخوان وكشف جريمة التخابر
إبرام صفقات قتالية وأنظمة دفاع جوي.. أهداف زيارة زيلينسكي إلى فرنسا
زيلينسكي يوقع اتفاقية مع فرنسا للحصول على 100 طائرة رافال
لجان حصر قانون الإيجار القديم.. كم ستكون الزيادة بعد التقسيم؟
بنجلادش على صفيح ساخن.. حكم الإعدام ضد الشيخة حسينة يثير غضبًا دوليًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

نقابة التمريض تطلق حملة توعية كبرى بقانون المسؤولية الطبية بالمحافظات

الديب أبوعلي

أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، عن إطلاق حملة توعية كبرى تستهدف جميع أعضاء هيئة التمريض على مستوى الجمهورية، للتعريف بقانون المسؤولية الطبية رقم (13) لسنة 2025، بوصفه الإطار التشريعي الذي يضمن حقوق وواجبات مقدمي الخدمة الصحية ويصون في الوقت نفسه حقوق المرضى.

وأكدت نقيب التمريض، أن الحملة تهدف إلى رفع وعي التمريض بكيفية ممارسة الإجراءات التمريضية وفقًا للمعايير المهنية السليمة، بما يضمن أداءً آمنًا ومسؤولًا، حيث أن القانون مثلما يمنح حقوقًا للعاملين في القطاع الصحي يفرض عليهم واجبات والتزامات مهنية يجب الالتزام بها لضمان الحماية القانونية للطرفين.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود إلى أن النقابة خاطبت وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات ورؤساء المؤسسات الصحية لتأكيد تفعيل عدد من المواد المهمة بقانون المسؤولية الطبية، بالإضافة إلى أهمية اعتماد الأدلة الإرشادية الصادرة.

وأفادت الدكتورة كوثر محمود أنه سيتم إطلاق حملات التوعية داخل النقابات الفرعية للتمريض وعددها 26 نقابة على مستوى الجمهورية، إلى جانب التوعية بكافة مديريات التمريض في مختلف المحافظات، بهدف شرح مواد القانون التفصيلية، ورفع وعي التمريض حول كيفية حماية أنفسهم مهنيًا وقانونيًا أثناء أداء مهامهم.

وأضافت أن الحملة ستركز على توعية التمريض بعدد من المحاور الأساسية والتي تشمل:

  • الالتزام بالأدلة الإرشادية للمجلس الصحي المصري:

وذلك بضرورة التزام كافة أفراد هيئة التمريض بالدلائل الإرشادية المعتمدة من المجلس الصحي المصري كمرجع رسمي للتدريب والتعليم المستمر والتوجيه المهني، لافتة إلى أن هذه الأدلة تمثل الأساس الذي تستند إليه اللجان المختصة بالتحقيق في مسائل المسؤولية الطبية عند النظر في أي واقعة، مشددة على ضرورة التزام التمريض بهذه الأدلة لتفادي الأخطاء الفنية وتحسين جودة الممارسة اليومية.

ودعت النقابة كافة الأطقم التمريضية إلى متابعة الموقع الرسمي للمجلس الصحي المصري والاطلاع المستمر على الأدلة الاسترشادية الخاصة بالتمريض لضمان تطوير الأداء وتجنب الأخطاء الطبية.

  • الالتزام بالتوصيف الوظيفي والترخيص المهني:

فقد شددت على أهمية التزام التمريض بالتوصيف الوظيفي المحدد لكل فئة، وضرورة عدم تجاوز حدود الترخيص المهني الممنوح لهم، بما يتوافق مع نصوص قانون المسؤولية الطبية، وذلك منعًا للوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وأوضحت نقيب التمريض، أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص النقابة على تعزيز بيئة عمل آمنة ومنضبطة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة المهنية، وضمان حقوق أعضاء هيئة التمريض والمرضى على حد سواء.

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

