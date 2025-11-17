قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زاره وزير الثقافة ورئيس الأوبرا.. تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت
«سلطان ومليكة وليلة» تراقص أمواج دهب.. خيّال من الفيوم يتحول إلى أيقونة سياحية على شواطئ دهب
ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص
«التنمية المحلية» تطلق أول مشروع لدمج النازحين اقتصاديًا وتدريب 300 مسؤول حتى 2027
طالبة جديدة تحصل على 6 درجات زيادة بعد نتيجة الثانوية العامة بـ4 شهور
ياسر جلال يوضح موقفه من الانتقادات على السوشيال ميديا ويقدّم اعتذاره الرسمي|فيديو
في ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك.. حكاية بطل فضح مخططات الإخوان وكشف جريمة التخابر
إبرام صفقات قتالية وأنظمة دفاع جوي.. أهداف زيارة زيلينسكي إلى فرنسا
زيلينسكي يوقع اتفاقية مع فرنسا للحصول على 100 طائرة رافال
لجان حصر قانون الإيجار القديم.. كم ستكون الزيادة بعد التقسيم؟
بنجلادش على صفيح ساخن.. حكم الإعدام ضد الشيخة حسينة يثير غضبًا دوليًا
الأرصاد: أمطار على الإسكندرية ومطروح مع تكاثر السحب المنخفضة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان معرض "كنزي" للحرف اليدوية والتراثية

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم معرض "كنزي" للحرف اليدوية والتراثية بديوان عام المحافظة.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي والمحافظ على الإطلاع على المنتجات المعروضة بالمعرض الذي يعرض نماذج لبعض كنوز المحافظة من الحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها.

وشهد المعرض مشاركة عدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة، حيث قاموا بعرض منتجات من الخزف والسجاد والكليم ومنتجات النخيل والبلح والأخشاب، وغيرها من المنتجات التي تتميز بجودة تراثية عالية.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بجودة وتنوع المعروضات، مشيرةً إلى حرص الوزارة، على دعم جهود تسويق المنتجات اليدوية والتراثية، وتشجيع أصحاب هذه الحرف والصناعات ودعمهم بما يسهم في زيادة مبيعات المنتجين والعارضين من مختلف المعروضات والسلع.

فيما أكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على دعم المشتغلين بالحرف اليدوية والتراثية والبيئية التي تتميز بها المحافظة، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسر المشتغلة بهذه الحرف، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تولي رعاية خاصة بالحرف التراثية لزيادة عدد المنتجات المعروضة والعارضين المستفيدين، والحفاظ علي بعض المنتجات والحرف من الإندثار.

وشهد تفقد المعرض حضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس استشاري وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية، ومحمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والعميد محمد عبد التواب الهاين مدير حقوق الإنسان بالفيوم، والدكتورة شيرين فتحي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة الفيوم.

مايا مرسي وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي أحمد الأنصاري كنزي للحرف اليدوية والتراثية التضامن الاجتماعي

