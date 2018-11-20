يسرا تغني أحلف بسماها وبترابها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

قامت الفنانة يسرا، بغناء أغنية «أحلف بسماها وبترابها» فى بدء افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى.



وكشفت يسرا عن سعادتها بما قام به رئيس المهرجان محمد حفظى، وقالت انها تعرف حفظى من سنوات طويلة، مشيرة إلى أن حفظى يعتبر أصغر رئيس مهرجان.



وعرضت قناة دي إم سي لقطات فيديو توضح إقبال الفنانين على دار الأوبرا المصرية، وذلك قبل انطلاق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



وأوضحت القناة أن هناك 160 فيلما من أكثر من دولة سيتم عرضها فى الدورة الـ 40 للمهرجان.



وانطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي التي يترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية.



