طبيب عظام بطب الأزهر يدرب أطباء نيجيريا على الجديد فى مجال التقويم

تلقى الدكتور إبراهيم أبو عميرة أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام بكلية طب البنين جامعة الأزهر فرع أسيوط دعوة من الدكتور ميكل نيكولا رئيس جمعية جراحة العظام النيجيرية ، والدكتور ميكل اوكنيلا رئيس مجموعة تقويم وتطويل العظام النيجيرية ، للمشاركة فى فعاليات المؤتمر الدولى الأول الذى تنظمه جمعية جراحة العظام النيجيرية.



وأعلن رئيس قسم جراحة العظام بطب الأزهر بأسيوط أن مشاركته فى مؤتمر جمعية جراحة العظام بنيجيريا تأتى فى إطار عالمية رسالة الأزهر الشريف ، من أجل تعميق الروابط والعلاقات بين جامعة الأزهر الشريف وكافة المؤسسة العلمية والبحثية بنيجيريا ، وتأكيدا على قوة ومتانة الروابط العلمية بين كل من مصر ونيجيريا .



وأوضح أبو عميرة أنه قام بتدريب وتأهيل الأطباء النيجيريين على الجديد والحديث فى مجال تقويم وتطويل العظام ، وذلك بمقر المستشفى الجامعى فى لاجوس ، مشيرا أن ورشة العمل لاقت إقبالا كبيرا من كافة أطباء نيجيريا .



حصل أبو عميرة على بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف ، ثم عين نائبا بقسم جراحة العظام ، وحصل على الماجستير فى جراحة االعظام ، وعين مدرسا مساعدا ، ثم سافر فى بعثة إلى جامعة ميلانو بايطاليا و حصل على درجة الدكتوراة فى جراحة العظام عام 2011 ، عاد إلى مصر وعين مدرسا لجراحة العظام بكلية الطب بجامعة الأزهر.



قام بتأسيس وحدة متخصصة فى مجال إصلاح وعلاجات تشوهات عظام الأطفال بمستشفى جامعة الازهر بأسيوط وكان الأولى من نوعها فى صعيد مصر ، وتخصص فى مجالات تقويم العظام و جراحة العظام للأطفال وإعادة بناء الأطراف وتصحيح التشوه ، إضافة لذلك أهتم بشكل خاص بعلاج تشوهات حول الركبة و تشوهات القدم ومفاصل الحوض باستخدام جهاز الأليزاروف ، وعلاج الكسور غير الملتئمة، والتهابات العظام و النكروز العظمى، و جراحات إطالة العظام ، و علاج تشوة القدم فى الأطفال باستخدام طريقة بونسيتي ومشاكل الأطفال الآخري .



حصل أبو عميرة على زمالة مستشفى ليكو بايطاليا فى تطويل العظام وعلاج التهاب وعدم التئام الكسور مع الدكتورميروزى كاتنى الاستاذ بجامعة ميلانو بايطاليا ، وزمالة فى الشلل الدماغى وعظام الأطفال بجامعة ميلانو ايطاليا بمستشفى انستيتو كلنيكوهومنتس ، وزمالة فى تشوهات القدمين مع الدكتور الكسندر كريانكو ، وزميل بجامعة جيفرسون, فى مستشفى الفريد دى بونت بالولايات المتحدة الأمريكية ، وزمالة جامعة برن ,سويسرا, فى مستشفى انزلاشبيتال ، وزميل جامعة فلوريدا فى إصلاح العيوب الخلقية لعظام الأطفال ، مع الدكتور دورار بالى ،