ياسمين صبرى تثير الجدل بفستان زفاف.. فيديو

أثارت إحدى الحسابات المنسوبة للفنانة ياسمين صبرى الجدل على إنستجرام بعدما قامت بنشر فيديو لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، وظهرت ياسمين وهى ترتدى فستان زفاف أبيض اللون وطرحة على رأسها.



وتساءل الجمهور عن حقيقة زواج ياسمين صبرى وخاصة لأنها لم تحضر مساء اليوم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى على غير العادة.



يذكر أن أحدث أعمال الفنانة ياسمين صبري، فيلم "الديزل" وهو من بطولة "محمد رمضان، فتحي عبدالوهاب، تامر هجرس، هنا شيحة، ومن إخراج كريم السبكي"، كما شاركت في فيلم "ليلة هنا وسرور" أمام الفنان محمد إمام.





