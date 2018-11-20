ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الشاذلي يكشف النتائج النهائية للمرحلة الأولى من المسح الشامل لفيروس سي

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:18 م
الدكتور يحيي الشاذلي
الدكتور يحيي الشاذلي ، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات
حسام الحارتي
قال الدكتور يحيي الشاذلي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ، إنه تم الكشف عن 10 ملايين مواطن حتى الآن من عملية المسح الشامل للقضاء علي فيروس سي، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية .

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " مصر النهاردة " ، المذاع عبر فضائية الاولي المصرية " ، أن نسبة الإصابة حتى الآن لم تتخط 5 % من المصابين بفيروس سي ، منوها بأن المرحلة الأولي مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري .

وأوضح أن المرحلة الأولى كانت تستهدف 17 مليون مواطن مصري ، مؤكدا أنه يتم صرف العلاج للمصابين بدون أي مقابل .

وأشار إلى خطورة مرض السمنه التي يتعرض لها المصريون قائلا " نظام غذائي غير صحيح "، مضيفا أن مرض السمنة من الأمراض الخطيرة التي تصاحب المواطنين وتسبب الكثير من الأمراض الخطيرة مثل " القلب ، والضغط ، وغيرهما ".
loading...

ترشيحاتنا

مرجان يكشف عن الحالة الصحية لـ محمود الخطيب وموعد عودته

حسين فهمي يتعرض لموقف محرج في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

الترجي يتجاهل تهديدات الكاف وإيقاف الحكم الزامبي .. اقرأ التفاصيل

المدير التنفيذي للأهلي يكشف عن كواليس مكالمة الخطيب بعد الجراحة الناجحة

ميرور: النني قريب من الانضمام لبطل الدوري الإنجليزي مقابل 15 مليون

العربية تسلط الضوء على العاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

كيلو لحمة ينهي حياة صاحب محل بلياردو

مفاجأة.. أداة جديدة للإرهابيين تهدد العالم..صور

ترامب: سألتقي ولي العهد السعودي في قمة العشرين بالأرجنتين

رئيس سموحة يحدد سعرا خياليا للتخلي عن مدافعه للأهلي

حالة واحدة لسحب اللقب الإفريقي من الترجي التونسي

أحمد الفيشاوي وزوجته يثيران الجدل من جديد بـ القاهرة السينمائي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كل نجوم مهرجان القاهرة على السجادة الحمراء

بعد إثارتها الجدل .. شاهد أغرب إطلالة فى مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة أنثوية لنور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

يسرا تبهر متابعيها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

غادة والي بصحبة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على سجادة القاهرة السينمائي

فيديو

شاهد.. تعليق الكابتن شطة على قرار إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي
البرازيل تهزم الكاميرون بهدف نظيف وديا .. فيديو
كاتب سعودي: قطر أصغر من أن نتحدث عنها
رئيس تحرير عكاظ: صفقات السلاح ليست هبة ونحصل عليها بأموالنا
ويزو: تعرضت للتنمر بسبب وزني.. واسمي في ابتدائي كان ماما عضلات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟