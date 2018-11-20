الشاذلي يكشف النتائج النهائية للمرحلة الأولى من المسح الشامل لفيروس سي

قال الدكتور يحيي الشاذلي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ، إنه تم الكشف عن 10 ملايين مواطن حتى الآن من عملية المسح الشامل للقضاء علي فيروس سي، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية .



وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " مصر النهاردة " ، المذاع عبر فضائية الاولي المصرية " ، أن نسبة الإصابة حتى الآن لم تتخط 5 % من المصابين بفيروس سي ، منوها بأن المرحلة الأولي مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري .



وأوضح أن المرحلة الأولى كانت تستهدف 17 مليون مواطن مصري ، مؤكدا أنه يتم صرف العلاج للمصابين بدون أي مقابل .



وأشار إلى خطورة مرض السمنه التي يتعرض لها المصريون قائلا " نظام غذائي غير صحيح "، مضيفا أن مرض السمنة من الأمراض الخطيرة التي تصاحب المواطنين وتسبب الكثير من الأمراض الخطيرة مثل " القلب ، والضغط ، وغيرهما ".

