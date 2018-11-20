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رياضة

رئيس الاتحاد الزامبي يعلق على قرار إيقاف الحكم سيكازوي.. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:58 م
جاني سيكازوي
جاني سيكازوي
محمد رشاد
علق أندرو كمانجا رئيس الاتحاد الزامبي لكرة القدم على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بإيقاف جاني سيكازوي على خلفية مباراة الترجي وبريميرو دو اوجوستو في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال كمانجا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "نثق في حكمنا الدولي بكل تأكيد، هو الوحيد القادر على التعليق على هذا القرار والحديث حول ما حدث في أرض الملعب".

وكان قد قررت لجنة الانضباط بالكاف إيقاف الحكم الزامبي جاني سيكازوي، على خلفية القرارات الخاطئة خلال مباراة فريق الترجي أمام بريميرو دو اوجوستو الأنجولي بملعب رادس فى المباراة التى انتهت بفوز فريق باب سويقة بأربعة أهداف مقابل هدفين .
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