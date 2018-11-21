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رياضة

مصدر بالزمالك يكشف تفاصيل إعارة باسم مرسي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:36 ص
صدى البلد
ملك موسى
كشف مصدر بنادي الزمالك، عن أن إعارة باسم مرسى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال شهر يناير المقبل، ستتم بموجب عقده الجديد وليس القديم، وأن اللاعب سوف تتم إعارته بالعقد الجديد، خاصة أنه موثق فى اتحاد الكرة، وبالتالى أصبح عقده السابق لا قيمة فى الوقت الحالى.

وقال المصدر إن اللاعب سيعار لنهاية الموسم ثم يعود للقلعة البيضاء مرة أخرى فى الموسم المقبل، وسيكون العقد ممتدا لمدة موسمين مقبلين.

جدير بالذكر أن باسم مرسى فسخ إعارته لنادى لاريسا اليونانى للعودة لمصر مرة أخرى لصعوبة سفره لليونان فى الفترة المقبلة لظروف خاصة.
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