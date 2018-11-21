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رياضة

أوليفر كان الأقرب لرئاسة بايرن ميونخ

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 12:11 م
صدى البلد
أ ش أ
ذكرت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، اليوم الأربعاء، أن أوليفر كان حارس مرمى بايرن ميونخ السابق، هو الأوفر حظًا لخلافة أولي هونيس، رئيس النادي البافاري.

وكان هونيس صرح مؤخرًا بأنه يعتزم التنحي عن منصبه خلال عامين أو ثلاثة فى حالة وجد البديل المناسب لقيادة النادي الألماني.

وأشارت الصحيفة إلى العلاقة الوثيقة التي تربط أوليفر كان /49 سنة/ بالرئيس الحالي لبايرن ميونخ، وهو ما يعزز حظوظه في تولي هذا المنصب.

يذكر أن لوثار ماتيوس نجم بايرن ميونخ السابق، رشح في وقت سابق، أوليفر كان لخلافة كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للنادي الألماني.
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