موعد مباريات الدورى الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

تستأنف اليوم، الأربعاء، لقاءات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدورى الممتاز لكرة القدم لموسم 2018/2019 بإقامة 5 مباريات قوية.



وتبدأ لقاءات اليوم بمواجهة تجمع كلا من النجوم أمام مصر المقاصة بملعب بتروسبورت فى تمام الساعة الثانية إلا الربع.



وفى تمام الساعة الرابعة والربع عصرا يلتقى طلائع الجيش مع بتروجت بملعب جهاز الرياضة، وفى نفس التوقيت يلعب المصرى مع حرس الحدود بملعب المكس.



وفى السابعة مساءً، يلعب الإسماعيلى مع الإنتاج الحربى بملعب الإسماعيلية، وفى نفس التوقيت يواجه وادى دجلة فريق بيراميدز.



ومن المقرر أن تذاع جميع مباريات اليوم عبر قناتى "أون سبورت" و"نايل سبورت".