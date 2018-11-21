الوزراء : 100 ألف جنيه تعويضا لكل أسرة فى حادث المنيا الإرهابي

قال المستشار نادر سعد ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، أنه سيتم تخصيص 100 ألف جنيه لاسرة كل متوفي الذين راحوا ضحية الحادث الإرهابي بمحافظة المنيا ، و100 ألف جنيه في حالة العجز ، و50 ألف جنيه لكل المصابين ، بالإضافة إلى وجود معاش استثنائي بقيمة 1500 جنيه لأسر الشهداء .



وأضاف سعد في تصريحات هاتفية لفضائية " ten " ، أنه سيتم تمويل إضافي من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 300 مليون دولار ويتم تخصيصها للصرف الصحي بقرى محافظات الدلتا لخدمة 392 ألف مواطن .



واوضح أن القرارات التي تم اتخاذها اليوم بخصوص فرض ضرائب على البنوك لا تمس المواطنين.

