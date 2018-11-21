روجينا ضيفة شرف مهرجان Middle East Fashion festival.. الجمعة

أعلن وليد خليل، منظم مهرجان Middle East Fashion festival، المقرر إقامته فى الـ٢٣من شهر نوفمبر الجارى، بأحد أكبر فنادق القاهرة الجديدة عن حلول الفنانة روجينا ضيفة شرف للمهرجان.



وأضاف أن الفنانة روجينا، استطاعت خلال مشوارها الفني الحفاظ على مكانتها لدى الجمهور ولعبت العديد من الأدوار المتميزة التى جعلت لها مكانة خاصة فى قلوب الجماهير، أما عن إطلالاتها، فتتميز دائما بالحيوية والتجديد وتجمع بين الاناقة والأنوثة لتكون فى الصفوف الأولى بين أفضل الاطلالات فى العديد من المهرجانات الفنية، فمن الصعب توقع اطلالاتها ودائما تفاجئ الجمهور باطلالة مختلفة.



وأكد وليد خليل رئيس المهرجان، في تصريحات صحفية أنه كان مسؤولا عن العديد من النجوم العالميين في مصر مثل تشاليز ثيرون وكيرت راسل وجولدي هون وسوزان سيرندون وجوليا اورموند واليشيا سيلفر ستون والعديد من أهم الشخصيات السياسية على مستوى العالم.



يشارك في المهرجان، العديد من الدول منها مصر والمغرب وأرمينيا والأردن ولبنان، ويمثل كل دولة مصمم يعرض مجموعة من الأزياء الجديدة الخاصة بموسم الشتاء، التي ستعرض لأول مرة في المهرجان.