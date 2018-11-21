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رياضة

مدرب الترجي يرد على مطالبات الاهلي بإعادة مباراة النهائي الأفريقى

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:34 م
صدى البلد
أحمد هاني
اكد معين الشعباني مدرب الترجي ان فريقه سيقدم شكوى الحكم الزامبي سيكازوي، ردا على دعوات الاهلي المصري بإعادة المباراة النهائية بسبب إيقاف الحكم الذي ادار مباراة الترجي أول أغسطس الانجولي بسبب الفساد.

وحسب صحيفة "الصريح" التونسية فإن الترجي سيقدم شكوي في الحكم الزامبي لأنه تغافل عن ضربة جزاء واضحة للترجي وعدام اقصاء لاعب من فريق أول أغسطس الأنجولي .

وعلق الشعباني عقب مباراة الترجي في الدوري التونسي لصحيفة "الصريح" انه راض اليوم عن اداء اللاعبين في مباراة الترجي امام الاتحاد المنستيري خاصة اداء الشبان ،وختم قوله ان الاندية الكبيرة تعيش بالانتصارات.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أرسل خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الزامبى يخطره فيه بإيقاف الحكم جانى سيكازوى بعد واقعة إلغاء هدف صحيح لفريق أول أغسطس الأنجولى ضد الترجى التونسى فى إياب الدور قبل النهائى من دورى أبطال أفريقيا، لحين التحقيق معه، حيث كان فريق أول أغسطس الأنجولى قريبًا من حسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.
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