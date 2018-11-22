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مستقبل وطن يحتفل بالمولد النبوي في المعادي وطرة ..صور

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:38 ص
صدى البلد
احتفل حزب مستقبل وطن، أمانة المعادي وطرة، بالمولد النبوي الشريف، بحضور لفيف من القيادات الشعبية والحزبية والمجتمع المدني؛ في إطار الدور الريادي الذي تقوم به الأمانة لمشاركة المواطن احتفالاته.

قال المستشار رأفت العمدة، أمين عام حزب مستقبل وطن بـ«المعادى وطرة»، في تصريحات صحفية، إن هناك العديد من الأنشطة والفعاليات التي تتم على أرض الواقع تلامس المواطن، أبرزها مؤخرًا الوقوف على مشكلة منع دخول المنقبات بأحد النوادي، والذي تواصلنا على الفور مع الإدارة الذين أفادوا بعقد اجتماع لاقرار أحقية المنتقبات دخول النادي.

أكّد "العمدة"، أن هناك احتفالات لذوي الاحتياجات الخاصة من الأيتام تماشيًا مع ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن 2018 سيكون عام ذوى الاحتياجات الخاصة، إضافةً إلى العديد من الفعاليات الأخرى التي تدعم المواطن المصري، وتهدف إلى تنمية الشخصية المصرية.

من جانبه أشار هاني المغربي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، أمانة المعادي وطرة، إلى أن الأمانة نسّقت مع وزارة الصحة لإطلاق قافلة طبية لاهالي الطروات بمركز شباب طرة الحيط؛ حرصًا علي تقديم ووصول الخدمات للمواطنين، إضافةً إلي أننا واجهنا غلاء السلع الغذائية أبرزها أزمة البطاطس، حيث طرحنا العديد منها بقيمة النصف تقريبًا.

وحول الأنشطة التي ينفذها الحزب على أرض الواقع ألمح "المغربي"، إلى أن احتفالية المولد النبوي جاءت بالتنسيق مع مسئولي وزارة الأوقاف بالمعادي.

وأشار أمين تنظيم حزب مستقبل وطن أمانة المعادي وطرة، إلى أن الأمانة لديها العديد من الاستراتيجيات والأفكار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي ننقل تنفيذها من الأوراق إلى الواقع؛ وفقًا للنهج الذي نسعى له لتحقيق ما يحتاجه المواطن.
مستقبل وطن يحتفل بالمولد النبوي في المعادي وطرة ..صور
مستقبل وطن يحتفل بالمولد النبوي في المعادي وطرة ..صور
مستقبل وطن يحتفل بالمولد النبوي في المعادي وطرة ..صور
مستقبل وطن يحتفل بالمولد النبوي في المعادي وطرة ..صور
مستقبل وطن يحتفل بالمولد النبوي في المعادي وطرة ..صور
مستقبل وطن يحتفل بالمولد النبوي في المعادي وطرة ..صور
مستقبل وطن يحتفل بالمولد النبوي في المعادي وطرة ..صور
مستقبل وطن يحتفل بالمولد النبوي في المعادي وطرة ..صور
مستقبل وطن يحتفل بالمولد النبوي في المعادي وطرة ..صور
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