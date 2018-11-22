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أخبار العالم

إيرانيون يتظاهرون بموائد خالية احتجاجا على تدهور مستويات المعيشة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:29 ص
مظاهرات إيرانية -
مظاهرات إيرانية - أرشيفية
أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن حشودًا من العمال الإيرانيين الغاضبين تجمعوا مع عائلاتهم وافترشوا الأرض بموائد خالية أمام مقر الإدارة المحلية لمدينة شوش بمحافظة خوزستان، في احتجاج على الفقر الناجم عن عدم دفع مستحقاتهم.

واستمرت المظاهرات العمالية في أنحاء متفرقة من إيران لليوم السابع عشر، بينما يعاني العمال في مئات المصانع عدم دفع الرواتب إضافة إلى القمع الأمني والفساد.

وفي مدينة شوش، دخلت احتجاجات عمال قصب السكر يومها الثامن عشر، حيث أكدوا استمرار مظاهراتهم حتى تحقيق مطالبهم.

ووضع العمال موائد خالية من الطعام كدليل على الفقر وعدم إمكانيتهم شراء غذاء، أمام مقر مركز المدينة.

ورفع العمال شعارات "مستمرون في الاحتجاجات" و"لن ترهبنا الاعتقالات والإعدامات".

وحظيت التظاهرات بدعم واسع لأبناء مدينة شوش، حيث أغلق سوق المدينة تضامنا معهم، كما التحق الشباب وأهالي المدينة بالمتظاهرين، حسبما أكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
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