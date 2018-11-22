ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مفاجأة في قائمة بوكا جونيورز لمواجهة مونيمونتال

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:27 ص
صدى البلد
نور عادل
أعلن بوكا جونيورز، قائمة الفريق لمباراة غريمه ريفر بليت، ضمن إياب الدور النهائي لكأس "ليبرتادوريس"، الذي سيقام السبت المقبل على ملعب "مونيمونتال".

وشهدت قائمة بوكا جونيورز، مفاجأة، بتواجد النجم كريستيان بافون رغم الإصابة التي تعرض لها في مباراة الذهاب، بينما يعود إدوين كاردونا، الذي غاب عن اللقاء الأول.

وجاءت القائمة كالآتي:
حراسة المرمى: أندرادا، روسي، لامبي.
الدفاع: ماجالان، جولتز، أولازا، بافريني، إزيكيردوز، إيمانويل ماس، جارا.
الوسط: جاجو، بيريز، باريوس، نانديز، فيا، ألميندرا، رينوسو، كاردونا.
الهجوم: تيفيز، بافون، بينديتو، أبيلا، زاراتي، إسبينوزا.

ومن المقرر أن يلتقي لاعبو بوكا جونيورز، اليوم الخميس، مع الجماهير في ملعب "لا بومبونيرا"، حيث قرر النادي فتح أبواب الملعب للجماهير مجانا، من أجل تحفيز اللاعبين قبل النهائي.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 على ملعب "لا بومبونيرا"، ما يجعل كل الاحتمالات مفتوحة في الإياب.
loading...

ترشيحاتنا

تعيين 2817 باحثا عن العمل وقياس مستوى مهارة 2253 عاملا بالقليوبية

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات أيتن عامر

ارتفاع غير مسبوق في جرائم القتل بـ كندا

تعرف على طريقة تقليل فاتورة الكهرباء رغم استخدام السخان

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. مي عمر وأحلام الأبرز ..صور

عبد الدايم: مؤشرات نجاح مهرجان القاهرة السينمائى تعكس قدرة الشباب على تحمل المسئولية

نقوش تكشف اسم مهندس الملك رمسيس الثاني

أبرز أمراض الشتاء قرح الأنف والفم.. إليك الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

دياب يهنئ صبرى فواز بعيد ميلاده

حبس صاحب شركة 4 أيام لنصبه على المواطنين بسوهاج

بديل للبروتين والبوتكس.. أفضل 3 وصفات لعلاج تساقط الشعر

بالأسماء.. السلعوة تعقر 5 أشخاص في إحدى قرى ملوي جنوب المنيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. مي عمر وأحلام الأبرز ..صور

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات أيتن عامر

فساتين زفاف خيالية من فالدرين ساهيتي ..صور

شاهد.. بوسترات دعائية للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق

آخر كلمات طبيب البحيرة المنتحر: أعطني القوة لكي أذهب .. صور

فيديو

الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وسيول بشمال سيناء.. فيديو
فيديوجراف: جزيرة الموت.. سكانها انقطعوا عن العالم منذ عشرات السنين
في ندوته بـ صدى البلد.. الإعلامي محمد موسى يكشف كيف وصلت الإرهابية للحكم عام 2012؟.. ويؤكد: لولا الجيش مكنش هيبقى فيه مصر.. ويوجه رسالة لـ جو شو.. فيديو وصور
مصر تحصد مقعدين في بطولة العالم 2019 للسيارات ..فيديو
اللقطات الأولى لحريق محل بشارع الجامع بإمبابة ..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟