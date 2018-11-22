مفاجأة في قائمة بوكا جونيورز لمواجهة مونيمونتال

أعلن بوكا جونيورز، قائمة الفريق لمباراة غريمه ريفر بليت، ضمن إياب الدور النهائي لكأس "ليبرتادوريس"، الذي سيقام السبت المقبل على ملعب "مونيمونتال".



وشهدت قائمة بوكا جونيورز، مفاجأة، بتواجد النجم كريستيان بافون رغم الإصابة التي تعرض لها في مباراة الذهاب، بينما يعود إدوين كاردونا، الذي غاب عن اللقاء الأول.



وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: أندرادا، روسي، لامبي.

الدفاع: ماجالان، جولتز، أولازا، بافريني، إزيكيردوز، إيمانويل ماس، جارا.

الوسط: جاجو، بيريز، باريوس، نانديز، فيا، ألميندرا، رينوسو، كاردونا.

الهجوم: تيفيز، بافون، بينديتو، أبيلا، زاراتي، إسبينوزا.



ومن المقرر أن يلتقي لاعبو بوكا جونيورز، اليوم الخميس، مع الجماهير في ملعب "لا بومبونيرا"، حيث قرر النادي فتح أبواب الملعب للجماهير مجانا، من أجل تحفيز اللاعبين قبل النهائي.



جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 على ملعب "لا بومبونيرا"، ما يجعل كل الاحتمالات مفتوحة في الإياب.