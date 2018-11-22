ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مخابرات بريطانيا تدخل في حرب سرية مع ترامب.. لهذا السبب

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 10:49 ص
ترامب
ترامب
قسم الخارجي
ذكرت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية أن جهاز الاستخبارات البريطاني "إم.آي 6" يشهد في الآونة الأخيرة اضطرابًا شديدًا، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قدم إجاباته لأسئلة المحقق الخاص روبرت مولر، رئيس فريق التحقيق المسئول عن ملف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. 

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، لها إن الاستخبارات البريطانية لا يريدون من ترامب الإفراج عن أي وثائق تتعلق بالتحقيق، ونقلت عن مصادر مسئولة قولها إن نشر تلك الوثائق يعتبر "سابقة خطيرة" وقد يقوض الجهود الاستخباراتية للجهاز. 

وأوضحت "ديلي تليجراف" أن "إم.آي 6" قد دخل في حرب سرية مع إدارة ترامب وذلك للحيلولة دون نشر تلك الوثائق، في حين تسائل البيت الأبيض عن دوافع بريطانيا وحرصها على سرية وثائق التحقيق. 

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الوثائق تتعلق بطلب من مكتب التحقيق الفيدرالي "إف.بي.آي" للتنصت على مستشار ترامب السابق، كارتر بيج، والذي تم تعينه قبل شهر من الانتخابات الرئاسية عام 2016، مؤكدة أن الوثائق تكشف أن المكتب يشتبه في أنه تم استدعاؤه من قبل المخابرات الروسية، وأُعطي المكتب إجازة ليضعه تحت مراقبة مكثفة لعدة أشهر.

وزعم أعضاءً بارزون بالحزب الجمهوري أن تلك العملية تظهر تحيز مكتب التحقيقات الفيدرالي ضد السياسيين المحافظين، وقد نشر ترامب بالفعل جزءًا من الملفات السرية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعرب ترامب عن استعداده للإفراج عن 21 صفحة أخرى من الوثائق السرية، وهي خطوة أثارت غضبًا واسع النطاق داخل الجهاز الاستخباراتي البريطاني.
loading...

ترشيحاتنا

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة بعد غد

فيديوجراف: جزيرة الموت.. سكانها انقطعوا عن العالم منذ عشرات السنين

الاتحاد الجزائرى يصدم حكم لقاء الأهلى والترجى المتهم بالرشوة

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم .. فيديو

جوزيه يواصل جنونه فى لقاء دجلة وبيراميدز .. صور

الأرصاد تحذر: عدم استقرار الطقس أمطار رعدية على معظم الأنحاء

المرور توجه نصائح للمواطنين لقيادة آمنة خلال تساقط الأمطار.. فيديو

برامج خبيثة تخترق هواتف مئات الآلاف من مستخدمي نظام أندرويد

قصة أول رحلة ملكية سعودية.. 13 يوما من زيارة الملك عبد العزيز آل سعود إلى مصر.. صور

ضبط عاطل بحوزته 8 طرب حشيش في الغردقة

المصري ينتظر موافقة ميدو لتهدئة غضب الجماهير

التربية والتعليم تكشف تفاصيل مسابقة شيف المستقبل لطلاب الفنادق .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة للصرف: أعمال تطهير شنايش الأمطار مستمرة.. صور

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. مي عمر وأحلام الأبرز ..صور

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات أيتن عامر

فساتين زفاف خيالية من فالدرين ساهيتي ..صور

شاهد.. بوسترات دعائية للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق

فيديو

في ندوته بـ صدى البلد.. الإعلامي محمد موسى يكشف كيف وصلت الإرهابية للحكم عام 2012؟.. ويؤكد: لولا الجيش مكنش هيبقى فيه مصر.. ويوجه رسالة لـ جو شو.. فيديو وصور
عفت جوهر: التعليم الفندقي سيواكب النظام العالمي في 2019.. فيديو
التربية والتعليم تكشف تفاصيل مسابقة شيف المستقبل لطلاب الفنادق .. فيديو
فتح باب التظلمات لتصحيح بيانات بطاقات التموين يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو
تعرف على الطرق المزدحمة بالقاهرة والجيزة وبدائلها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟