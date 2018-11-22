عميد آداب عين شمس: العنف ضد المرأة أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا

تنطلق يوم الأحد القادم بكلية الآداب جامعة عين شمس حملة الـ 16 يوم، لمناهضة العنف ضد المرأة في الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر 2018.



وقالت د. سوزان القليني عميدة الكلية ورئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، إن العنف ضد المرأة هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا، لذا تقوم كلية الآداب بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، بتنفيذ حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعة وتحديدًا في كلية الآداب لأنها تمثل قاطرة التنمية الثقافية ولدورها الفاعل في توعية المجتمع.



وأوضحت عميدة الكلية، أنه من المقرر افتتاح مقر الحملة بكلية الآداب يوم الأحد 25 نوفمبر الساعة الثانية ظهرًا أمام نافورة الكلية، حيث يتم إقامة معرض دائم من تنفيذ طلاب لجنة الجوالة بالكلية خلال فترة الحملة لتوزيع إصدارات ومطويات المجلس القومي للمرأة لتوعية الطالبات بحقوقهن المختلفة وواجباتهن للارتقاء بأنفسهن وبالمجتمع، ويتم أيضًا توزيع استمارات تطوع بالحملة من خلال الاستعانة بأعضاء اتحاد طلاب الكلية في التحدث مع زملائهم للتعريف بالحملة وبأنشطة المجلس المختلفة.



كما يقام في نفس اليوم وفي تمام الثالثة عصرًا ندوة بعنوان دور الفنون والعلوم الإنسانية في مناهضة العنف ضد المرأة "بمدرج غربال بالكلية وتستضيف الندوة كل من د ناهد عبد الحميد مدير ملتقى الهناجر الثقافي، د . أشرف عبد الرحمن أستاذ النقد بأكاديمية الفنون، الشاعر عبد العزيز جويدة، الفنان مصطفى النجدي مطرب دار الأوبرا ويدير اللقاء أ.د عبد الوهاب جودة رئيس قسم علم الاجتماع بالكلية.



وفي إطار انشطة الحملة يشارك طلاب اتحاد كلية الآداب في ورش عمل وأمسيات ثقافية وعدد من الفعاليات التي تعرف الطالبات والطلاب بحقوق المرأة المختلفة وكيفية دفاعها عن نفسها في حال تعرضها للخطر أو العنف بكل أنواعه.



وفي نفس الإطار تقام عدد من المسابقات الفنية والرياضية لتدعيم فكرة سمو النفس ورفع الروح المعنوية لدى الطالبات والطلاب كتنس الطاولة، كرة القدم النسائية، الرست، والجري.



يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت يوم 25 نوفمبر "اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة " و16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة هى حملة عالمية أطلقتها الأمم المتحدة عام (1991م) بهدف مناهضة جميع إشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم، وتنتهى الحملة يوم 10 ديسمبر وهو يوم حقوق الإنسان.



تقام الحملة تحت رعاية د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، د. سوزان القليني عميدة كلية الآداب، ويقوم بالإشراف العام على الندوة سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة وإشراف سهيل حمزة امين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.