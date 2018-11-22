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حوادث

اعترافات قاتل شقيقه في المرج: اتفقنا على الانتحار سويا.. تفاصيل

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:47 م
المتهم
المتهم
محمد صبرى
قررت النيابة العامة تجديد حبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل شقيقه رميا بالرصاص أعلى سطح منزلهما بالمرج بعد أن اتفق الشقيقان على التخلص من حياتهما بإطلاق الرصاص على نفسيهما لمرورهما بضائقة مالية ونفسية لقيام والدهما بطردهما من الشقة بتحريض من زوجته التي اتهمتهما بالشروع فى سرقة مجوهراتها وأموالها.

وقام رجال الشرطة وممثل عن النيابة العامة بالانتقال صحبة المتهم الذي مثل جريمته وكيفية ارتكابها بعد أن استلا فردى خرطوش من والدهما المسافر فى إحدى الدول العربية وقام الشقيق الأكبر إسلام، ٢٠ سنة، بإطلاق الرصاص على شقيقه الأصغر محمد، ١٨ سنة، عندما صعدا أعلى سطح منزلهما ليسقط غارقا فى دمائه.

كما قرر المتهم أثناء تمثيله جريمته أنه ظل يبكى فوق جثة شقيقه، ولم يصدق ما فعله، إلا أن الجيران صعدوا إلى أعلى سطح العقار على صوت إطلاق الرصاص ليجدوا شقيه وسط بركة من الدماء ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل إسعافه.

البداية كانت عندما تلقى المقدم أحمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب فى العقد الثانى من العمر غارقا فى دمائه أعلى سطح عقارهم بالمنطقة.

على الفور تحرك رجال المباحث الجنائية إلى مسرح الجريمة برئاسة العميد محمود هندى، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجنى عليه واسمه "إسلام"، ٢٠ سنة، بعد أن اتفقتا على التخلص من حياتهما على أثر قيام والدهما المقيم خارج البلاد بإحدى الدول العربية بطردهما من الشقة التي تقيم فيها زوجته ربة منزل، ٣٥ سنة، بعد تشاجرهما معها لاكتشافها محاولتهما سرقتها.

فقرر الأب طردهما ولم تكن المرة الأولى، ما تسبب فى إصابة الشقيقين بحالة نفسية سيئة فقررا التخلص من حياتهما بإطلاق الرصاص على نفسيهما والصعود أعلى سطح عقارهما لتنفيذ مخططهما، فقام "إسلام" بإطلاق الرصاص على شقيقه الأصغر محمد، ١٨ سنة، من فرد خرطوش، وبعدها لم يطلق الرصاص على نفسه وظل يبكى فوق جثة شقيقه ولم يصدق ما فعله، وتم ضبط المتهم، وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بعرض المتهم والسلاح المستخدم على النيابة العامة التى استمعت لأقوال المتهم، ووجهت له تهمة القتل العمد، كما استدعت شهود العيان من الجيران على الجريمة.

وقررت النيابة العامة تجديد حبسه ٤ أيام أخرى على ذمة التحقيق.
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