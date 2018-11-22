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أخبار البلد

مصر تتطلع لزيادة حركة السياحة مع بلغاريا

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:42 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد وديع
استقبل بويكو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا سامح شكري وزير الخارجية اليوم الخميس في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة البلغارية صوفيا.

وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أكد على أن وزير الخارجية استهل اللقاء مشيدًا بالزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الوزراء البلغاري إلى مصر مؤخرًا، وبالمباحثات الموسعة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أسفرت عن نتائج هامة، أبرزها الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين وعضوية الوزراء المختصين. 

في هذا السياق، أعرب الوزير شكري عن التطلع لأن تمثل زيارة رئيس الوزراء إلى القاهرة نقطة انطلاقة حقيقية في العلاقات الثنائية، مؤكدًا على الحرص على البناء عليها واستثمارها، لاسيما من خلال اللجنة المشتركة بما يعزز مختلف أوجه التعاون بين البلدين.

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية ورئيس وزراء بلغاريا تناولا سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتنموي، على ضوء التنامي الملحوظ في العلاقات التجارية بين مصر وبلغاريا وتجاوز التبادل التجاري حاجز المليار يورو، فضلًا عن المشروعات التنموية التي تقوم بها مصر والتي توفر فرص استثمارية جذابة للشركات البلغارية. هذا، كما اتفق الطرفان على ضرورة تشكيل مجلس الأعمال المشترك، وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيس السيسي مع رئيس وزراء بلغاريا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر الماضي.

كما أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التعليم والصحة والاستكشافات الأثرية.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين في مجال السياحة، أردف حافظ أن الوزير شكري أعرب عن تطلع مصر إلى زيادة الحركة السياحية بين مصر وبلغاريا، بما يعود بفائدة على الجانبين. كما تطرق اللقاء إلى فرص التعاون والتنسيق بين مصر وبلغاريا في ملف الطاقة، خاصةً على ضوء مسعى مصر لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة في منطقة شرق المتوسط، في ذات الوقت الذي تسعى فيه بلغاريا لأن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة البلقان وشرق أوروبا.

ومن ناحية أخرى، تطرق اللقاء إلى قضايا مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، حيث استعرض شكري جهود مصر لمواجهة تلك الظاهرتين، وهو الأمر محل الإشادة من كافة الأطراف الدولية ومن ضمنها دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام للتعامل مع جذور المشكلة من خلال تعزيز التنمية. كما استعرض الوزير شكري رؤية مصر حول العديد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

هذا، وكشف حافظ، أن الوزير شكري قدم التهنئة لرئيس الوزراء البلغاري خلال اللقاء بمناسبة الرئاسة الدورية الناجحة لبلغاريا للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2018، معربًا عن تطلعنا لاستمرار التعاون والتنسيق بين مصر وبلغاريا داخل المحافل الإقليمية والدولية.
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