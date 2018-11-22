نتنياهو يصادق على تعيين نائب رئيس أركان الجيش

صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على القرار الخاص بتعيين نائب رئيس الأركان بالجيش الإسرائيلي.



وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء ووزير الدفاع، بنيامين نتنياهو، صادق على تعيين اللواء إيل زمير، نائبا لرئيس الأركان.



وأشارت القناة إلى أن تعيين زمير جاء بناء على توصية من رئيس الأركان القادم، اللواء أفيف كوخافي.



وكانت لجنة تعيينات المسؤولين الكبار بالدولة قد صادقت، الثلاثاء الماضي، بالموافقة على تعيين اللواء أفيف كوخافي، رئيسا لهيئة أركان الجيش.

