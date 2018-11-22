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أخبار العالم

ولي العهد السعودي يغادر الرياض في زيارة لعدد من الدول العربية

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:46 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أصدر الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، بيانا قال فيه: بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وانطلاقًا من حرص مقامه الكريم على تعزيز علاقات المملكة إقليميًا ودوليًا، واستمرارًا للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، فقد غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الخميس لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة" .

ومن المقرر أن يزور ولي العهد السعودي، مصر والإمارات، قبل توجهه للمشاركة في قمة العشرين التي تستضيفها الأرجنتين.
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