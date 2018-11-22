ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رئيس الوفد: تسلمت الحزب بديون 48 مليون جنيه

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:14 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الكاتب الصحفي، هاني النحاس، إن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، أكد على عدم وجود أي انشقاقات داخل صفوف الحزب.

وأشار النحاس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية صدى البلد، إلي أن الاجتماع داخل حزب الوفد الذي يرأسه المستشار بهاء الدين أبو شقة ما زال مستمرا داخل مقر الحزب، مضيفا أن فصل 6 مرشحين خاسرين في الهيئة العليا للحزب جاء بسبب رفضهم قواعد العمل الديمقراطي داخل الحزب، وسوف يتم مقاضاة كل من خرج عن العمل الحزبي.

وتابع الكاتب الصحفي هاني النحاس، أن الدكتور بهاء الدين أبو شقة أكد تسلمه الحزب من الدكتور سيد البدوي رئيس الحزب السابق برصيد 600 ألف جنيه موجودة في خزينة الحزب وبإجمالي ديون بلغت 48 مليون جنيه فيما كانت خزينة الجريدة أيضا خاوية.
loading...

ترشيحاتنا

كهربا يتعادل للزمالك أمام الداخلية .. فيديو

الداخلية يباغت الزمالك بهدف مبكر لـ أوكا.. فيديو

ننشر كواليس مفاوضات المصري مع ميدو وصدمة العالمي للمجلس البورسعيدي

رئيسة وزراء بريطانيا : قواعد جديدة لنظام الهجرة بعد بريكست

الشيف التركي الشهير بـ رشة الملح يطعم الرئيس الشيشاني بالسكين فى دبى

نجم الأهلي السابق يرحل عن صفوف الإسماعيلي في يناير

الزمالك يلجأ إلى شركة روسية بسبب لاعبي الفريق المعارين

أسوان تستقبل مجموعة من سفراء الدول الإفريقية .. فيديو وصور

حسام عاشور يدخل في مشاجرة عنيفة مع حكم مباراة الأهلي والوصل.. فيديو

رشوة الآيفون.. السجن 7 سنوات لوكيل وزارة الصحة السابق بالإسكندرية

إخلاء حافلة فريق الأوليمبي قبل لقاء بلدية المحلة بعد السقوط فى حفرة.. صور

في عيد ميلادها.. تعرف على فرق العمر بين آيتن عامر وزوجها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلاب هندسة طنطا يقدمون 20 سيارة كهربائية لخدمة مرضى المستشفيات.. صور

مياه مصرف الوادي بالفيوم تغمر الأراضي بسبب صخرة جبلية.. صور

إخلاء حافلة فريق الأوليمبي قبل لقاء بلدية المحلة بعد السقوط فى حفرة.. صور

جمارك برج العرب تحبط تهريب 610 عملات أثرية.. صور

القاهرة للصرف: أعمال تطهير شنايش الأمطار مستمرة.. صور

فيديو

الشيف التركي الشهير بـ رشة الملح يطعم الرئيس الشيشاني بالسكين فى دبى
الداخلية يتقدم والزمالك يتعادل بهدف كهربا في الشوط الأول.. فيديو
حملة لشرطة البيئة على المصانع ومقالب القمامة بالخانكة وشبرامنت..فيديو
ضبط شخص بحوزته 13 تمثالا فرعونيا.. فيديو
الداخلية يباغت الزمالك بهدف مبكر لـ أوكا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل أنت مع بقاء أم رحيل مدرب الأهلي كالتيرون ؟

هل أنت مع بقاء أم رحيل مدرب الأهلي كالتيرون ؟