رئيس الوفد: تسلمت الحزب بديون 48 مليون جنيه

قال الكاتب الصحفي، هاني النحاس، إن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، أكد على عدم وجود أي انشقاقات داخل صفوف الحزب.



وأشار النحاس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية صدى البلد، إلي أن الاجتماع داخل حزب الوفد الذي يرأسه المستشار بهاء الدين أبو شقة ما زال مستمرا داخل مقر الحزب، مضيفا أن فصل 6 مرشحين خاسرين في الهيئة العليا للحزب جاء بسبب رفضهم قواعد العمل الديمقراطي داخل الحزب، وسوف يتم مقاضاة كل من خرج عن العمل الحزبي.



وتابع الكاتب الصحفي هاني النحاس، أن الدكتور بهاء الدين أبو شقة أكد تسلمه الحزب من الدكتور سيد البدوي رئيس الحزب السابق برصيد 600 ألف جنيه موجودة في خزينة الحزب وبإجمالي ديون بلغت 48 مليون جنيه فيما كانت خزينة الجريدة أيضا خاوية.

