أيام الخير..انطلاق موسم هجرة الأسماك من بحيرة البردويل بشمال سيناء إلى البحر المتوسط وسط شغف الصيادين ..والتجار: انخفاض الأسعار بشكل كبير لكثرة الإنتاج..صور

بدء موسم الخروج من بحيرة البردويل إلى البحر المتوسط في ديسمبر

الأسماك تخرج لوضع البيض والبحث عن الغذاء والتدفئة

الدنيس أكثر الأنواع هجرة خلال 12 ساعة لوضع بيضها

الأسماك تتجمع معا للهجرة من مياه البحيرة مع موسم سقوط الأمطار





في مثل هذه الأيام من كل عام ينتظر صيادو بحيرة البردويل بشمال سيناء موسم هجرة الأسماك من البحيرة, في طريقها للبحر لوضع بيضها ويطلق عليها الصيادين "الخارجة" أي لحظة الخروج التي لا تستمر أكثر من 12 إلى 24 ساعة تكون جميع الأسماك من فصيلة الدنيس، أو البوري أو ثعبان البحر قد غادرت مياه البحيرة لتدخل البحر المتوسط عن طريق البواغيز " 1,2 " المتصلة بالبحر مباشرة.



الملفت كما يقول عبد القادر علي تاجر أن أسعار أسماك الدنيس تنخفض لزيادة المعروض خلال فترة الخرجة أو هجرة الأسماك وهي تكون خلال يوم أو يومين على الأكثر، ويقوم الصيادين بانتظارها فى هذا الوقت على فتحة البوغاز برمى الشباك فى طريق هذه الأسماك .



ويأتي موعد خروج الأمهات من أسماك الدنيس من البحيرة إلى البحر للتكاثر والتفريخ والتي تبدأ الخروج فى الفترة من نهاية شهر نوفمبر وأوائل شهر ديسمبر، .لتضع البيض ثم تعود مره أخرى الى البحيره وغالبا يكون حجم الأسماك كبيرة نسبيا ويمكن أن تزن 3 سمكات كيلو .



وعن أسباب هجرة الأسماك يقول المالح علي "صياد " أنه عندما تهب رياح خفيفة مع هطول الأمطار تتجمع الأسماك بأعداد كبيرة ثم تنطلق الى البحر المتوسط ، حيث يقوم الصيادون بانتظارها فى هذا الوقت على فتحات البواغيز لصيد أكبر كمية منها,وما يخرج منها إلى البحر يعود مرة أخرى، خاصة الأمهات ومعها الزريعة إلى البحيرة حيث الغذاء الطبيعى والمياه الهادئة .



ويقول الدكتور أشرف الدكر عميد كلية الاستزراع المائي بجامعة العريش ان أسماك الدنيس موجود فى البحر المتوسط فى بحيرة البردويل وشرق التفريعة و الحواجز و بعض الأماكن الأخرى من شهر 10 إلى شهر 2.



وأضاف أن أسماك الدنيس توجد بمجموعات لا تقل عن ثلاث سمكات تعوم ببطء فى قاع البحر بحثا عن الديدان والقواقع والجراية الصيفى ( الكابوريا ) والأحياء ويعتمد على قوة أسنانه ودروسه القوية ولديه القدرة على طحن قوقعة صدفية ويلتهم ما بداخلها من أحياء قال الدكتور أشرف أنها تهاجر لوضع البيض، وهجره للبحث عن الغذاء وهجره للبيات الشتوي والهجره لوضع البيض.



ويقول المهندس نافل حسين مدير عام البحيرة السابق أن السمكة تعيش حياتها فى المياه الساحلية والبحيرات الضحلة .. قيمتها المرتفعة.. وندرة وجودها.. أهم أسباب ارتفاع أسعارها.. لكن عشاقها من الآكلين لا يبخلون فى سبيلها بشئ.. مما يدفع عشاقها من الصيادين إلى متابعتها والصبر عليها للوصول إليها.



وأضاف أن الباحثين والصيادين وتجار الأسماك ومتذوقوها ، يعرفون قيمة سمكة الدنيس جيدًا ففى جسدها رشاقة وانسيابية.. ذيلها صغير مستقيم.. عيونها ذكية.. لحمها طرى غنى بالأملاح المعدنية والفيتامينات والكالسيوم والفسفور.. له قدرة عجيبة على منح سعرات حرارية عالية التي يحتاجها جسم الإنسان .