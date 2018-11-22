أسوأ 5 أعاصير ضربت العالم في 2018.. دمار لا يصدقه عقل..فيديو وصور



1- أعاصير إيطاليا



غمرت الفيضانات المصحوبة بأعاصير مدمرة الغابات والأراضي في عدد من المناطق المتفرقة في إيطاليا وبخاصة في منطقة فينيتو، حيث استمرت العواصف في جميع أنحاء إيطاليا خلال الأسبوعين الماضيين من نوفمبر الجاري، وفق ما قال موقع ذا لوكال الأوروبي.



وتسببت العواصف الشديدة في قتل 18 شخصا في إيطاليا و في تجريف آلاف الهكتارات من الغابات في شمال البلاد.



وقال لوكا زيا حاكم فينيتو "إن ما حدث يشبه الزلزال، وتم إزالة الآلاف من الهكتارات من الغابات، كما لو أنها قطعت بمنشار كهربائي عملاق".



وأضاف زيا، إن 160 ألف شخص تركوا في المنطقة دون كهرباء، وفي منطقة ألتو أديجي، توفي رجل يبلغ من العمر 81 عامًا بعد سقوط السقف عليه في منزله الريفي في جبال الألب، بينما توفيت سيدة عمرها 53 عامًا وهي في سيارتها بعدما سقطت عليها شجرة.



ووصفت وكالة الحماية المدنية الإيطالية الطقس الذي ضرب إيطاليا بأنه "واحد من أكثر حالات الطقس ترويعًا خلال الـ 50 إلى 60 عامًا الماضية".



وأغلقت الفيضانات في صقلية العديد من الطرق ، وأمر العمدة بوقف المدارس والمنتزهات العامة.



وكانت فينيتو وليجوريا من بين المناطق الأكثر تضررا ، وغمرت المياه مدينة البندقية بمستويات مياه عالية، مما أدى إلى إجلاء السياح.



2- أعاصير فلوريدا الأمريكية



في شهر أكتوبر الماضي، ضرب إعصار مايكل الشديد مدينة فلوريدا الساحلية الأمريكية من الفئة الرابعة، مع رياح وصلت سرعتها إلى 155 ميلا في الساعة.



وتسبب الإعصار في فيضانات وأضرار بالغة على طول الشاطئ، وأحدثت العاصفة دمارا في فلوريدا بانهاندل وألحقت أضرارا بالمستشفيات والمنازل وقطعت وسائل النقل وتركت أكثر من مليون مبنى بدون كهرباء، وخلفت 6 قتلى.



وقال ريك سكوت، حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، إن الإعصار مايكل، الذي ضرب المناطق الساحلية من الولاية، خلف "دمارا يفوق الخيال"، وفق ما قالت بي بي سي.



وأضاف أن "حياة الكثيرين تغيرت إلى الأبد، وفقد عدد كبير من الأسر كل شيء."



وكانت المنطقة الأكثر تضررا من هذه الكارثة الطبيعية هي الساحل الشمالي الغربي لفلوريدا، إذ اقتلعت الرياح المنازل من أساساتها، والأشجار من جذورها وتبعثرت كابلات الكهرباء في الطرقات.



وبدأ الإعصار في ضرب ساحل خليج المكسيك برياح بلغت سرعتها 155 ميلا في الساعة.



وبدأت سرعة الرياح في الهبوط تدريجيا بالاتجاه إلى اليابسة نحو شمال شرق الولاية، لكن ستة أشخاص على الأقل قُتلوا بسبب العاصفة، أغلبهم من فلوريدا.



وصدرت تعليمات لأكثر من 37 ألف شخص بإخلاء المناطق التي يقيمون فيها، لكن على الأرجح لم يعر أغلبهم التحذيرات اهتماما.



وضرب الإعصار ساحل بانهاندل بالقرب من مدينة ميكسيكو بيتش لتكون واحدة من أعنف العواصف التي ضربت الولايات المتحدة.



وأظهرت صور التقطت من طائرة هليكوبتر بمعرفة شبكة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية أن ارتفاع الأمواج بلغ 2.7 متر، ما أدى إلى اقتلاع المنازل من أساساتها وتدمير المناطق القريبة من البحر.



وعثرت فرق الإنقاذ على 20 من الناجين من آثار العاصفة، التي صُنفت من الفئة الرابعة، لكن 285 شخصا رفضوا الاستجابة لتحذيرات الإخلاء.



وقتل الإعصار مايكل حوالي 13 شخصا أثناء مروره في أمريكا الوسطى، من بينهم ستة أشخاص في نيكاراجوا، وثلاثة في جمهورية السلفادور.



وتسببت الرياح العاتية في قطع التيار الكهربائي عن حوالي 900 ألف منزل وشركة في ولايات فلوريدا، وألاباما، ونورث كارولينا، وثاوث كارولينا، وجورجيا.



3- أعاصير جزيرة سولاويزي وإقليم بالو في إندونيسيا



حاولت الحكومة الإندونيسية التعامل مع الاعصار برفع حالة الطوارئ التي فرضت على مقاطعة "سولاويسي"، في أعقاب اجتياح أمواج تسونامي الجزيرة، إثر هزة أرضية عنيفة.



وفي 28 سبتمبر اجتاحت أمواج تسونامي ارتفاعها 6 أمتار، مدينتي بالو ودونجالا، بجزيرة سولاويسي، عقب هزة أرضية عنيفة بقوة 7.5 درجة.



وقال الوزير المنسق للشؤون الأمنية والقانونية والسياسية الإندونيسي "ويرانتو"، الذي يحمل اسما واحدا فقط، إنه بعد انتهاء فترة الاستجابة للطوارئ، ستدخل المناطق المتضررة مرحلة الانتقال إلى إعادة التأهيل وإعادة الإعمار.



وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال وأمواج التسونامي اللذين ضربا جزيرة سولاويسي الإندونيسية، أواخر سبتمبر وأول أكتوبر ألفين و256 قتيلا، فيما تشرد 223 ألفا و751 شخصا، بحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.



4- إعصار مانجوت (أومبونج)



وصل إعصار مانجوت، المعروف أيضًا باسم أومبونج ، إلى اليابسة فى مقاطعة كاجايان بجزيرة لوزون الشمالية في الفلبين في سبتمبر الماضي.



وتشير التقديرات إلى أن الإعصار المداري وضع ما لا يقل عن خمسة ملايين شخص في خطر.



وكان مانجوت ، الذي يعتبر أقوى عاصفة على كوكب الأرض حتى الآن هذا العام ، هو الخامس عشر الذي يضرب الفلبين.



ووصلت سرعة الرياح القصوى 180 ميلًا في الساعة.



وامتدت الرياح العاصفة لمسافة 550 ميلا عبر البلاد وفقا لما ذكرته وكالة الارصاد.



وأدت الرياح العاتية في مانغوت إلى ارتفاع الأمواج لارتفاع 30 قدما تقريبا.



ولقي 12 شخصا على الأقل حتفهم ، معظمهم بسبب الانهيارات الأرضية.





5- الإعصار "فلورنس" في أمريكا



ضرب في سبتمبر الاعصار فلورنس أمريكا، وهو إعصار ضرب ولاية كارولينا الشمالية، فى الساحل الشرقى لأمريكا، وخلف ورائه قتلى وخسائر بمليارات الدولارات، ما دفع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لمناشدة المواطنين الأمريكيين بالمساهمة فى دعم جهود الإغاثة لمواجهة الآثار المدمرة للإعصار، وذلك من خلال الصليب الأحمر الأمريكى، وجيش الخلاص، وموارد السامريين، ودعم الإغاثة الحيوانية .



وتسبب "فلورنس"، فى مصرع 31 شخصًا، وإغلاق نحو 1500 طريق فى ولاية نورث كارولاينا، بعد أن تسبب الإعصار فلورنس فى سقوط أمطار قياسية على الولاية وولاية ساوث كارولاينا.



















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