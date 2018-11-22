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برلمان

مساعد رئيس حماة الوطن: المولد النبوي مناسبة عظيمة تجمع الأحباب

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:06 م
اللواء فاروق مجاهد،
اللواء فاروق مجاهد، مساعد رئيس حزب حماة الوطن
القسم السياسى
تقدم اللواء فاروق مجاهد، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، بالشكر لجميع أعضاء الحزب وأبناء امانة الحزب، لما يقومون من به مجهودات، خاصة أحمد عليش، رئيس قطاع غرب ووسط القاهرة.

وقال مجاهد خلال كلمته فى إحتفالية حزب حماة الوطن بالمولد النبوي الشريف بالجمالية اليوم، إنها مناسبة سعيدة علي الحزب والمصريين والعالم أجمع، مشيرا إلى موقف أحد الصحابة عندما سأل الرسول صلي الله عليه وسلم عن موعد الساعة، فأجابه الرسول قائلا: "ماذا أعدت لها، فرد الرجل، حب الله ورسوله، فأجابه رسول الله، إذا أنت مع من أحببت".

وعقد مؤتمر حزب حماة وطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، بشارع المعز بالجمالية. بحضور الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب وقيادات الهيئة العليا وعدد من نواب البرلمان والقيادات الشعبية والتنفيذية.

كان اللواء فاروق مجاهد مساعد رئيس الحزب وأمين القاهرة افتتاح مقر الحزب بالجمالية تزامنا مع الاحتفالات بالمولد النبوى، بمشاركة كورال الأطفال وعدد من المنشدين الدينيين وبإشراف أحمد عليش، أمين قطاع غرب ووسط القاهرة.
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