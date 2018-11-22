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محافظات

مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى تسلم 54 منزلا و24 مشروعا بالروضة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:52 م
صدى البلد
تقوم مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى الاكثر إحتياجًا بمصر بتسليم المنازل التى تم إعادة إعمارها في قرية الروضة بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء غدًا الجمعة.

وتنظم المبادرة فعالية كبيرة تنظمها محافظة شمال سيناء بإشراف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة والتى يحضرها وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعه ومفتى الديار المصرية الدكتور محمد شوقى علام و الدكتور عباس شومان وكيل الازهر ونيابة عن فضيلة الامام الاكبر و اللواء أ.ح. مهندس هشام الخطيب نيابةً عن وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين والأستاذ أحمد أبو هشيمة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة حديد المصريين والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى و الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وكانت مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى الاكثر إحتياجًا فى مصر والتى تضم مجموعة حديد المصريين ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى و جمعية الاورمان قررت المشاركة فى إعادة الإعمار التى تتم فى قرية الروضة بمركز بئر العبد عقب أحداث مسجد الروضة التى جرت منذ عام وذلك بإعادة إعمار 54 منزلًا تم تجهيزها بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية وتسليم 50 أسرة رؤوس أغنام وماعز ووزواج 10 فتيات يتيمات وتسليم 10 أجهزة تعويضية و 24 مشروعا تنمويا. وتم الإنتهاء منها بالكامل بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه .

وتعد قرية الروضة هى القرية رقم 14 بالمبادرة التى إنطلقت فى يونيو 2014 وتنقلت بين جميع محافظات الصعيد بالإضافة إلى كونها القرية الثانية فى محافظة شمال سيناء بعد قرية الخربة بمركز بئر العبد والتى تم إعادة إعمارها فى إبريل 2016، وهي من أنجح المبادرات التى تنقلت بين جميع محافظات الصعيد والتى بدأت بقرى مهدى الاخرم والغرقد وابوصالح بمحافظة بنى سويف و عزبة النصارى والشيخ فضل بمحافظة المنيا و النخيلة بمحافظة أسيوط و أولاد يحيى بحرى وجهينة الغربية بمحافظة سوهاج و الشيخ على ودندرة بمحافظة قنا و قرية توشكى بمركز نصر النوبة باسوان و قرية عفونة بمحافظة البحيرة وقرية الخربة بمحافظة شمال سيناء.
مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى تسلم 54 منزلا و24 مشروعا بالروضة
مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى تسلم 54 منزلا و24 مشروعا بالروضة
مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى تسلم 54 منزلا و24 مشروعا بالروضة
مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى تسلم 54 منزلا و24 مشروعا بالروضة
مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى تسلم 54 منزلا و24 مشروعا بالروضة
مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى تسلم 54 منزلا و24 مشروعا بالروضة
مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى تسلم 54 منزلا و24 مشروعا بالروضة
مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى تسلم 54 منزلا و24 مشروعا بالروضة
مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى تسلم 54 منزلا و24 مشروعا بالروضة
مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى تسلم 54 منزلا و24 مشروعا بالروضة
مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى تسلم 54 منزلا و24 مشروعا بالروضة
مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى تسلم 54 منزلا و24 مشروعا بالروضة
مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى تسلم 54 منزلا و24 مشروعا بالروضة
مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى تسلم 54 منزلا و24 مشروعا بالروضة
مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى تسلم 54 منزلا و24 مشروعا بالروضة
مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى تسلم 54 منزلا و24 مشروعا بالروضة
مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى تسلم 54 منزلا و24 مشروعا بالروضة
مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى تسلم 54 منزلا و24 مشروعا بالروضة
مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى تسلم 54 منزلا و24 مشروعا بالروضة
مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى تسلم 54 منزلا و24 مشروعا بالروضة
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