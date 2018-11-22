مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى تسلم 54 منزلا و24 مشروعا بالروضة

تقوم مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى الاكثر إحتياجًا بمصر بتسليم المنازل التى تم إعادة إعمارها في قرية الروضة بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء غدًا الجمعة.
وتنظم المبادرة فعالية كبيرة تنظمها محافظة شمال سيناء بإشراف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة والتى يحضرها وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعه ومفتى الديار المصرية الدكتور محمد شوقى علام و الدكتور عباس شومان وكيل الازهر ونيابة عن فضيلة الامام الاكبر و اللواء أ.ح. مهندس هشام الخطيب نيابةً عن وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين والأستاذ أحمد أبو هشيمة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة حديد المصريين والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى و الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وكانت مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى الاكثر إحتياجًا فى مصر والتى تضم مجموعة حديد المصريين ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى و جمعية الاورمان قررت المشاركة فى إعادة الإعمار التى تتم فى قرية الروضة بمركز بئر العبد عقب أحداث مسجد الروضة التى جرت منذ عام وذلك بإعادة إعمار 54 منزلًا تم تجهيزها بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية وتسليم 50 أسرة رؤوس أغنام وماعز ووزواج 10 فتيات يتيمات وتسليم 10 أجهزة تعويضية و 24 مشروعا تنمويا. وتم الإنتهاء منها بالكامل بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه .
وتعد قرية الروضة هى القرية رقم 14 بالمبادرة التى إنطلقت فى يونيو 2014 وتنقلت بين جميع محافظات الصعيد بالإضافة إلى كونها القرية الثانية فى محافظة شمال سيناء بعد قرية الخربة بمركز بئر العبد والتى تم إعادة إعمارها فى إبريل 2016، وهي من أنجح المبادرات التى تنقلت بين جميع محافظات الصعيد والتى بدأت بقرى مهدى الاخرم والغرقد وابوصالح بمحافظة بنى سويف و عزبة النصارى والشيخ فضل بمحافظة المنيا و النخيلة بمحافظة أسيوط و أولاد يحيى بحرى وجهينة الغربية بمحافظة سوهاج و الشيخ على ودندرة بمحافظة قنا و قرية توشكى بمركز نصر النوبة باسوان و قرية عفونة بمحافظة البحيرة وقرية الخربة بمحافظة شمال سيناء.
وتنظم المبادرة فعالية كبيرة تنظمها محافظة شمال سيناء بإشراف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة والتى يحضرها وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعه ومفتى الديار المصرية الدكتور محمد شوقى علام و الدكتور عباس شومان وكيل الازهر ونيابة عن فضيلة الامام الاكبر و اللواء أ.ح. مهندس هشام الخطيب نيابةً عن وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين والأستاذ أحمد أبو هشيمة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة حديد المصريين والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى و الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وكانت مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى الاكثر إحتياجًا فى مصر والتى تضم مجموعة حديد المصريين ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى و جمعية الاورمان قررت المشاركة فى إعادة الإعمار التى تتم فى قرية الروضة بمركز بئر العبد عقب أحداث مسجد الروضة التى جرت منذ عام وذلك بإعادة إعمار 54 منزلًا تم تجهيزها بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية وتسليم 50 أسرة رؤوس أغنام وماعز ووزواج 10 فتيات يتيمات وتسليم 10 أجهزة تعويضية و 24 مشروعا تنمويا. وتم الإنتهاء منها بالكامل بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه .
وتعد قرية الروضة هى القرية رقم 14 بالمبادرة التى إنطلقت فى يونيو 2014 وتنقلت بين جميع محافظات الصعيد بالإضافة إلى كونها القرية الثانية فى محافظة شمال سيناء بعد قرية الخربة بمركز بئر العبد والتى تم إعادة إعمارها فى إبريل 2016، وهي من أنجح المبادرات التى تنقلت بين جميع محافظات الصعيد والتى بدأت بقرى مهدى الاخرم والغرقد وابوصالح بمحافظة بنى سويف و عزبة النصارى والشيخ فضل بمحافظة المنيا و النخيلة بمحافظة أسيوط و أولاد يحيى بحرى وجهينة الغربية بمحافظة سوهاج و الشيخ على ودندرة بمحافظة قنا و قرية توشكى بمركز نصر النوبة باسوان و قرية عفونة بمحافظة البحيرة وقرية الخربة بمحافظة شمال سيناء.