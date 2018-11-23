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حوادث

مصرع شخص وإصابة 15 آخرين فى حادثين متفرقين بأسوان

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:21 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
وقع بأسوان حادثى تصادم فى منطقتين متفرقتين إحداهما بطريق أسوان / أبو سمبل البرى ، والآخر بطريق أسوان/ القاهرة الصحراوى .

ونتج عن الحادث الأول 11 مصابًا ، بينما لقى شخص مصرعه حيث تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق أسوان / أبو سمبل البرى ، وتم الدفع ب 4 سيارات لنقل المصابين .

أما الحادث الثانى كان نتيجة حدوث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوى أسوان / القاهرة قبل مدخل مدينة إدفو بنحو 20 كم مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 أشخاص آخرين .

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
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