الحضري يكشف سر تخلفه عن رحلة الإسماعيلي إلى بوروندي

كشف عصام الحضري، حارس مرمى الإسماعيلي، عن سبب تخلفه عن رحلة فريقه إلى بوروندي من أجل خوض مباراة ماسيجير نجويزي، الأربعاء المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.





ونشر "الحضري" صورة مع والدته عبر حسابه بموقع "تويتر" وكتب قائلًا: "سلامتك بالدنيا يا أمي.. أنت عندي أغلى من أي حاجة"، وهو ما يوضح أنه تخلف عن السفر بسبب مرض والدته.





وكان الإسماعيلي قد أحال الحضري للتحقيق بسبب تخلفه عن رحلة بوروندي وغيابه عن المباراة دون إذن من الجهاز الفني.



