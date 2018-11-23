الأرصاد تحذر من الأمطار والتقلبات الجوية في الفترة المقبلة.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك توقعات بحدوث تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة مابين الحرارة والبرودة.



وتابع "شاهين" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج 8 الصبح المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن تبلغ حالة عدم الاستقرار ذروتها اليوم وغدًا، مع تزايد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وعلى الدلتا ومناطق من القاهرة وشمال الصعيد وسيناء.



وأشار "شاهين" إلى أن درجات الحرارة سوف تنخفض بشكل كبير في الساعات الأولى من الصباح والساعات المتأخرة من الليل، مطالبا المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة.

