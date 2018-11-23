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أخبار العالم

وزير خارجية باكستان: كل موظفي القنصلية الصينية بخير

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 08:44 ص
صدى البلد
رويترز
قال وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي اليوم الجمعة إن كل موظفي القنصلية الصينية التي تعرضت لهجوم انتحاري في مدينة كراتشي وعددهم 21 بخير وأضاف أنه تم نقلهم إلى موقع آمن.

وذكر قرشي في مؤتمر صحفي في العاصمة إسلام اباد "لم يتمكن المهاجمون من إلحاق الأذى بأي شخص أو باحتجاز رهائن" مضيفا أنه تم نقل كل الموظفين إلى مكان آمن.

وقتل ثلاثة على الأقل من رجال الشرطة والانتحاريون الثلاثة في الهجوم الذي أعلنت جماعة جيش تحرير بلوخستان الانفصالية المسؤولية عنه.
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