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أخبار البلد

عريقات يطالب إسرائيل بالتراجع عن قراراتها التعسفية ضد الحسيني وغيث

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:19 ص
الدكتور صائب عريقات
الدكتور صائب عريقات
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
أدان الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس الخميس، بشدة قرارات سلطة الاحتلال التعسفية، بشأن عقاب سلطتين فلسطينيتين سياسيتين شرعيتين ورئيسيتين في القدس الشرقية المحتلة ووضع العراقيل أمام عملهما، واصفًا قراراتها بأنها جزء من العدوان المدروس على الشعب الفلسطيني وقيادته.

جاء ذلك تعقيبًا على قرار مخابرات الاحتلال في حق عدنان الحسيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومحافظ القدس عدنان غيث بمنع حركتهما، وحرمانهما من الحق في السفر، وحظر التواصل مع عدد من الشخصيات الفلسطينية.

وطالب عريقات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالتراجع الفوري عن تلك القرارات الجائرة والتوقف عن استهداف قيادات الشعب الفلسطيني، والالتزام بالقانون الدولي، مجددًا دعوته إلى المجتمع الدولي من أجل تحميل إسرائيل مسؤولية عقود من انتهاكات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأكد: "أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة وهي عاصمة دولة فلسطين، وإسرائيل هي سلطة الاحتلال، وضمها للعاصمة الفلسطينية لاغ وباطل، هذه هي الحقيقة الثابتة بموجب القانون الدولي على الرغم من قيام حكومة الاحتلال، بدعم قوي من إدارة ترامب، بشن هجمات مكثفة ومسعورة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس، وزيادة توسعها الاستعماري الاستيطاني في المدينة وإنكارها المستمر لحق شعبنا في تقرير المصير".
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