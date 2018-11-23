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محافظات

اجتماعات مكثفة بصحة المنوفية استعدادا لمبادرة 100 مليون صحة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:22 م
صدى البلد
مروة فاضل
أعلن الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أن هناك اجتماعات مكثفة مع قيادات المديرية ومديرى المستشفيات العامة المركزية والنوعية على مستوى المحافظة ومديرى الإدارات الصحية بالمراكز استعدادا لمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ١٠٠ مليون صحة .

وأكد، الحفناوى، على توافر التجهيزات التكنولوجية من أجهزة الحاسب الآلي وتوصيل الإنترنت فى جميع الوحدات الصحية. وكذلك توافر الكواشف لفيروس "سي" والألات من أجهزة الضغط ، تحليل السكر والميزان وكافة المستلزمات الطبية.

وأشار، إلى أنه تم التوجيه بتوافر الأدوية بالمستشفيات والعلاج والفحوص بالمجان وأن العمل سيبدأ الأول من ديسمبر المقبل ولمدة شهرين يوميا حتى أيام الأجازات والعطلات الرسمية من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء على مستوى الوحدات الصحية والمراكز الصحية وكذلك مستشفيات الإحالة.
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