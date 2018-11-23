افتتاح عروض سينما الغد بالتزامن مع فيلم ليل خارجى بـ القاهرة السينمائي

تفتتح اليوم عروض مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة في دورتها الخامسة، وذلك في تمام السادسة والنصف مساءً بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.



يسبق العروض تقديم لجنة التحكيم المكونة من: كاثي دي هان مبرجمة وأستاذة من ألمانيا، كريم موساوي مخرج من الجزائر، ياسمين رئيس ممثلة من مصر.



ويضم البرنامج اليوم 6 أفلام هي:

- التجربة: آسف، مصر، إخراج علاء خالد، 12 د

- هي، كوسوفو - فرنسا، إخراج مور راتشا، 12 د (عرض عالمي أول)

- سكان الأرض اليباب، ألمانيا - سوريا، إخراج هبة خالد، 21 د

- الفراشات المضيئة 2018، أمريكا، إخراج رؤوف زكي، 12 د

- ماما، إستونيا، إخراج فلاديمير كوت، 19 د

- ذاكرة الأسماك، كولومبيا، إخراج كرستيان ميخيا كراسكال، 15 د (عرض عالمي أول)



ويلي العروض مناقشة مع مخرجي الأفلام الستة، يأتي ذلك بالتزامن مع عرض فيلم ليل خارجى ممثل مصر الوحيد بالمسابقة الرسمية وهو من إخراجأحمد عبد الله السيد.