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ثقافة

الآثار: أول بعثة صينية أثرية تبدأ عملها في معبد مونتو بالكرنك الاحد

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:31 م
وزير الآثار
وزير الآثار
أ ش أ
أعلن الدكتور مصطفى الصغير مدير عام معابد الكرنك، أن أول بعثة صينية أثرية في مصر ستبدأ أعمالها بعد غد الأحد فى معبد مونتو شمال الكرنك بناء على اتفاقية التعاون التي وقعها الدكتور خالد العناني وزير الآثار مع مدير معهد الآثار الصينية للعلوم الاجتماعية في أكتوبر الماضي.

وأشار الصغير -في تصريح اليوم الجمعة- إلى أن البعثة ستقوم بأعمال الحفائر العلمية وترميم وتوثيق المعبد.. مؤكدا أن الصينيين لهم خبرات واسعة في مجال الحفائر، متوقعا ان تكون تلك البعثة بداية لبعثات صينية أخرى ستعمل فى مختلف المواقع الأثرية بمصر.

يذكر ان مذكرة التفاهم بين الوزارة والمعهد الصينى تهدف الي تنسيق العمل المتعلق بسبل حفظ الآثار، والمشاريع البحثية، وبناء القدرات، وتبادل المعارض المؤقتة، والبعثات الأثرية كما تهدف أيضا إلي دفع ودعم الأنشطة الثقافية والتعليمية والاثرية بهدف رفع الوعي بالتراث الثقافي المصري و الصيني وحمايتهما والحفاظ عليهما ، والتشجيع على تجديد وتشكيل البعثات المناسبة للبحوث والحماية والتقييم والنشر وغير ذلك من فرص التعاون المشتركة في مجال حماية التراث الثقافي.
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